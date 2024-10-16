狂嗑瓜子不吐殼！女童腸道堵死　醫師手術室崩潰惡臭難忍

山東省淄博市一名年幼女童近日因大量吞食未吐殼的瓜子，導致直腸嚴重堵塞。根據淄博婦幼保健院小兒外科主任周鵬的說法，手術中發現直腸內充滿瓜子殼，必須一點一點用鉗子夾出，過程中手術室內彌漫著惡臭，讓醫護人員感到極為不適。儘管女童經歷這場驚險事件，但經過治療後已無大礙。



綜合內媒報道，負責進行手術的小兒外科主任周鵬表示，這名女童的狀況非常罕見。手術中，他們發現女童的直腸內充滿了完整的瓜子殼，幾乎塞滿整個腸道。由於瓜子殼難以分解和消化，形成了嚴重的阻塞，導致腸道功能停滯。周醫師透露，手術過程十分艱難，醫療團隊必須將鼻子、臉靠近女童肛門，用鉗子一點一點將瓜子殼取出，整個手術室內充滿了令人窒息的惡臭，讓醫護人員倍感不適。

「即便我們戴了兩層口罩，還是無法抵擋那股難以形容的氣味，」周鵬醫師回憶說，「我不得不每隔幾分鐘就走到旁邊喘口氣，然後再繼續進行手術。」他補充，這樣的病例十分罕見，過去幾乎未曾遇到類似情況。

經過緊急手術和清理後，女童的狀況逐漸穩定，並沒有出現其他併發症。醫師表示，她之後將進行一段時間的腸胃調理，以防止再次發生類似情況。

消息傳開後，這宗事件在內地社交平台微博上迅速引起熱議。許多網民對女童的行為感到難以置信，紛紛留言表示：「小朋友什麼奇奇怪怪的事都做得出」、「當西醫真的需要強大的心理素質，這種手術太難受了」。還有網民調侃：「這幾個醫生以後應該都不會再吃瓜子了吧！」

除了網民的熱議，專家也發出警告。安徽醫科大學附屬阜陽醫院兒科副主任醫師韋國棟表示，雖然瓜子殼看起來無害，但吞食過量的殼會對腸道造成嚴重損害，容易引發腸梗阻等危及生命的問題。他提醒，尤其是兒童的腸胃功能相對較弱，家長在照顧孩子時應特別注意他們的飲食安全，確保孩子不要攝入不適當的食物。

韋國棟強調，家長應該教育孩子養成良好的飲食習慣，並且避免讓孩子接觸容易引發危險的物品，尤其像瓜子這類容易誤吞的食物。