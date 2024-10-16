台立委建議開放香港、日本等地就學陸生到台　官方：會研議

新冠疫情爆發後，大陸單方面暫停學位生新生到台灣就讀，大陸學位生至今仍未能來台。周三（16日），國民黨籍立委羅廷瑋建議，可先評估讓在日本、香港就學的陸生來台，教育部長鄭英耀承諾會詳細評估，但他稱對岸態度較封閉，目前都沒能有效聯繫。



大陸方面於2020年起單方面暫停學位生新生到台灣，現時只有已經在台的舊生可以繼續升讀，如由學士升讀碩士等。今年5月，賴清德在總統就職演講中，呼籲大陸停止文攻武嚇，並表示希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

周三，立法院教育及文化委員會邀請教育部作業務概況報告，羅廷瑋質詢問及開放陸生來台的進度。對此，鄭英耀表示，他上任後確實有努力就陸生議題溝通，但對岸的態度比較封閉，到目前都沒能有效聯繫上，他們也無法掌握會有多少陸生來台。目前教育部的政策，是在東南亞、歐美招生做更多的努力。

鄭英耀表示，目前教育部的政策，是在東南亞、歐美招生做更多的努力。圖為政治大學校園。（政大官網）

之後，羅廷瑋表示了解教育部的難處，但也指出全世界大學都在擴大爭取優秀學生，教育部應提出一些積極作法。他建議，除了透過原先的機制協調陸生來台，也有其他方向可以努力，包括開放在海外僑校，或是在香港、日本就學的陸籍學生來台。

羅稱，據他所知，許多在香港就學的陸籍學生，也有意願到台灣讀書。對此，鄭英耀回應道，教育部內部會再做更詳細的討論和研議。