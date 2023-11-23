2024台灣大選｜民進黨急釋「善意」？明年2月在台陸生納健康保險

台灣官方23日宣佈，基於健康權是全球普世價值、基本人權，經跨部會審慎研議，學籍已完成6個月，且完成註冊的大陸學生應視同外籍生及僑生納入全民健康保險，預計於明年2月1日實施。



11月8日，賴清德藉民進黨中常會場合，以民進黨主席身份表示，人權無國界，用健康保險制度支持外籍生時，應該也讓中國大陸學生比照外籍生納入考量，希望行政院研議。立即獲得主管機關衛生福利部長薛瑞元正面回應，稱外籍生在台納健保將無需等待6個月，以及大陸籍學生比照外籍生納保皆有初步規劃，不涉及修法，預計最快明年上路。

蔡英文2016年上任不久，曾有意開放陸生納保，彼時被視為在向對岸釋放「善意」，但後因民進黨內反對聲浪太強而擱置。（新華社）

行政院發言人林子倫23日主持政院會後記者會時轉述，台行政院長陳建仁院會中聽取衛福部臨時動議報告後指出，健康權是全球普世價值、基本人權，大陸學生赴台就學，進入台灣教育體制，政府應照顧其健康權，且對防疫也有幫助。

陳建仁表示，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的陸生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將依據全民健康保險法施行細則第8條第1項公告，預計於明年2月1日實施。

同時，陳建仁提醒相關部會應做好行政程序整備，以及陸生溝通，使政策如期如質實施，讓陸生在台求學期間可以得到健保醫療照護與保障。

按現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在台灣設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元（約合203港元）。