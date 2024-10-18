台15歲少年無照駕駛釀3死　目擊者：人直接貼死在牆壁…七孔流血

台北市內湖區10月17日發生少年撞死3人的悲劇，一名15歲曾姓少年偷開祖父的車上路不到五分鐘，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁小吃攤，造成2名客人和1名騎士死亡。有目擊者在目睹事故現場受到驚嚇，稱車子撞擊力道強大，直接把人撞到貼死在牆上。



與肇事者同窗4年的同學透露，曾男3天曾說過想學開車，友人極力勸阻，沒想到仍發生憾事。據了解，案情曝光後引發全台關注。受害者家屬更是直接在社群平台開罵，批評少年「爸媽沒生腦給你嗎？」



台北市內湖區10月17日發生少年撞死3人的悲劇，一名15歲曾姓少年偷開祖父的車上路不到五分鐘，卻因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁小吃攤。（翻攝臉書）

台北市內湖區10月17日發生15歲少年撞死3人的悲劇。（翻攝臉書）

台北市內湖區10月17日發生15歲少年撞死3人的悲劇。（翻攝臉書）

據台媒報道，曾姓少年父母離異，從小住在東湖由祖父帶大，直到升上高職後，才由父親接到永和同住，曾姓少年昨得知外祖父出國旅遊後，返回東湖住家拿走鑰匙偷開休旅車出門訪友，但轉進安康路後，疑似會車緊張，一時之間分不清煞車、油門，當場失控高速撞進臭豆腐小吃店，造成高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)、以及盧姓男騎士(61歲)3人重傷慘死。

另有2名女子燙傷送往汐止國泰醫院治療，送醫前意識清醒。警方表示曾姓少年在曾父的陪同下偵訊，訊後將依過失致死罪移送士林地檢署。

警方表示，曾姓少年酒測值為零、隨身攜帶的電子煙彈經快速試劑檢測後也未呈現毒品反應，但檢察官認為仍必須將少年送往醫院抽血，以釐清少年體內是否有酒精或其他藥物反應，而剩餘煙彈也送往專業機構鑑定，釐清其中是否有危害駕駛能力的物質。

同學曾苦勸少年：千萬別嘗試開車

曾男的同學受訪時透露，同窗4年這段期間，鮮少聽見曾男談論或是抱怨家中狀況，曾男家境小康，對友人都還滿大方，還時常請喝飲料。

同學透露，曾男在3天前有向他提及想要學開車，同學還提醒他，不知道車輛的距離，也沒經過訓練，苦勸他千萬別嘗試。兩人昨晚5點才碰過面分開，豈料沒多久後就接到曾男的電話說「出事了！」他趁祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，同學前往察看後才發現曾男已闖下大禍。

目擊者：親眼看到人貼死在牆壁上

陳姓民眾表示，當時爸媽坐在店外桌椅用餐，也受到波及導致輕傷，父母坐的位置離肇事車行進路線非常近，媽媽親眼看到一個人被撞後，「直接貼死在牆壁上，然後七孔流血，下面骨盆好像全部碎掉，腳都已經沒知覺」，雖然父母僅輕微挫傷，但媽媽被嚇到，因此讓陳男氣憤表示：「我也蠻不爽的，沒有要想放過他」。