台軍澎湖「鎮疆操演」　首度假想大陸民兵漁船夜間登陸

在北京持續加強軍事演習的壓力背景下，台灣陸軍澎湖防衛指揮部於10月22日至25日在澎湖馬公山水沙灘進行例行性「鎮疆操演」，展示台軍灘岸防衛作戰的高效戰力。值得關注的是， 24日晚間演習特別進行了首次夜間實彈射擊，台軍調動M60A3戰車、CM21甲車等重型武器，以強大火網模擬夜間敵軍登陸進行防禦作戰，現場戰車炮及機槍火光交織，為夜空增添震撼視覺效果，展示了澎湖防衛指揮部的夜戰能力。



台媒《中時新聞網》報道，此次「鎮疆操演」與以往不同，不僅強化了夜間射擊訓練，還針對近來中國大陸海警船及民兵漁船頻繁於澎湖水道活動所帶來的「灰色地帶」威脅，特別進行模擬應對訓練。自7月澎湖漁船「大進滿88號」遭到中國大陸海警扣押後，大陸海警船多次在台灣海峽中線徘徊，引發台灣對於澎湖一帶海域的安全憂慮。台灣第一作戰區因此增設針對中國大陸海警船和民兵漁船越界的應對措施，以反制灰色地帶侵擾行動，強化澎湖地區的海防安全。

報道指出，當晚操演中，參與官兵在有限的光源下，迅速完成各式武器的檢整工作，並指揮戰甲車進入戰術位置。隨著命令下達，M60A3戰車、CM21甲車及多型輕重武器依序發射，編織出綿密火網進行灘岸殲敵作戰。戰車炮、迫炮、機槍等武器交織出強大火力，照亮了夜空，現場氣氛緊張而震撼。據澎湖防衛指揮部表示，此次操演旨在加強部隊的夜戰訓練成效，並進一步檢驗澎湖防衛指揮部的戰備水準，保障台海安全。

綜觀台軍的此次夜間操演背景是北京於10月22日針對台灣的「聯合利劍-2024B」軍事演習。解放軍在福建平潭島和鄰近馬祖列島的連江縣展開了實彈射擊訓練，加強對台武嚇，而遼寧號航母編隊亦於10月23日凌晨通過台灣海峽。為反制解放軍的挑釁行動，台軍第一作戰區透過連日操演，進一步提升對台灣海峽、澎湖列島的防衛力量，強化地區穩定性，以顯示其對捍衛台灣安全的決心。

台軍首次夜間操演無懼艱困環境完成實彈射擊，澎湖防衛指揮部亦呼籲台灣民眾關注國防，攜手應對區域局勢風險，並強化全民國防意識，支持台軍備戰。