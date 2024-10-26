日媒：美國首派區域出口管制官至台灣　貫徹對華出口限制

為確保對華為等被列入出口黑名單的中國公司落實相關管制措施，美國正在亞洲各地加強執行力道。據《日經亞洲》近日報道，美國商務部工業暨安全局（BIS）去年首度派駐一名區域出口管制官至台灣，進一步強化對台灣、韓國及日本的管控。



這名官員林安杰（Ariel Joshua Leinwand）於去年6月被派駐美國在台協會（AIT），負責協助確保當地企業不違反美方規定。此外，美國商務部副助理部長鮑曼（Matthew Borman）今年稍早抵台授課，旨在幫助科技公司深入了解美國的出口管制政策及遵循方式。

林安杰（中）去年6月被派駐AIT，負責協助確保當地企業不違反美方規定。（linkedin）

據悉，包括台積電、聯電在內的多家台灣頂尖科技業供應商均派高階代表出席該課程。鮑曼負責的範圍涵蓋軍民兩用及軍事貨品的出口管制執行，並監督戰略性貿易與科技安全。

有消息人士透露，美國商務部在發現台積電可能規避與華為相關的出口管制後，已要求該公司提供進一步的資料。台積電則表示，自2020年9月中旬以來已不再向華為出貨，並強調若發現任何可疑情形，將迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查和主動與客戶及主管機關溝通。

華為因疑似與解放軍有關聯而被美國列入貿易黑名單，雖然華為一再否認相關指控，但尚未回應《日經亞洲》的置評請求。

美國工業暨安全局表示，對於是否有任何調查正在進行無法置評，並強調將致力於確保其針對中國取得先進半導體的強韌管制措施得到遵循。

報道指出，美國在高科技領域孤立中國的策略中，除了加強自身管制的執行外，還不斷呼籲亞洲盟友加強合作。例如，日本雖未明言針對中國，但其實施的一系列出口管制措施已使其與美方步調更為一致。