華為｢純血｣鴻蒙正式發佈 余承東：用10年走歐美30年的路
撰文：許祺安
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10月22日晚，在華為全場景新品發佈會上，首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統（HarmonyOS NEXT，又稱「純血鴻蒙」)正式發佈，成為繼蘋果iOS和安卓系統後，全球第三大移動操作系統。
綜合內媒報道，華為常務董事余承東稱，「純血鴻蒙」從內到外實現全棧自研，打破了移動操作系統兩極格局，實現操作系統核心技術的自主可控、安全可靠，為世界提供更優選擇。
余承東還表示：「我們實現了一個系統，統一生態，打通多設備、多場景，實現服務和信息的自由流轉。大家知道長期以來操作系統主要都是由歐美主導。鴻蒙操作系統實現了全面突破。可以說我們在操作系統的研發，用10年的時間幹了歐美同行30多年才做成的事，實現了終端操作系統的自主可控。」
《央視新聞》報道，此前已經發佈過的鴻蒙系統，由於系統底座仍使用了部份AOSP開放源代碼，而不得不兼容部份安卓應用軟件。而此次發佈的原生鴻蒙，實現了系統底座的全部自研，系統的流暢度、性能、安全特性等提升顯著，也實現了國產操作系統的自主可控。
據了解，目前已經有超過15000多個鴻蒙原生應用和元服務上架，覆蓋18個行業，通用辦公應用覆蓋全國3800多萬家企業。原生鴻蒙降低了接入新系統的難度和成本，流暢度提升30%，很多應用一天一個版本迭代更新。
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