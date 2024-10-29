台灣向美採購1000架攻擊無人機　分析：效仿俄烏戰爭戰術

美媒報道稱，台灣已與美國正式簽署合約，將向美國無人機製造商空境公司（AeroVironment）和Anduril Industries採購多達1000架攻擊無人機，目的是強化防禦能力，削弱北京對台灣的潛在威脅。



根據《彭博社》報道，台灣於9月底簽署了「要約承諾函」，這是確認無人機數量、價格以及交付日期的最後步驟。美國國務院發言人對此不予置評，台灣駐美代表及美台商業協會亦未作回應。

報道指出，美國國務院早於今年6月通知國會，批准對台出售291架Altius 600M-V無人機，總價約3億美元，以及720架空境公司彈簧刀300無人機，價值約6000萬美元。Altius 600M-V為多用途無人機，飛行距離達160公里，飛行時間近2小時，能進行多機協同作戰；而彈簧刀300無人機重量僅1.8公斤，具備反裝甲彈頭，可在30公里範圍內徘徊20分鐘並進行精準打擊。

俄烏戰爭中，俄羅斯與烏克蘭分別部署數千架無人機監視對方行動及進行打擊，無人機應用引起關注。華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）資深主任、曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，台灣此項軍購顯示出美台雙方從現代戰爭中學到的重要教訓，正加強無人機部署以因應未來可能的戰爭模式。