北京如何「堅決反制」美國對台軍售？

美國國防安全合作局10月25日宣布向台灣出售總額19.88億美元軍事裝備後，外交部10月26日晚強調中方對此將予以「堅決反制」，內地網絡輿論則建議攔截美國售台武器進入台灣，或者向美國的對手出售武器。



這是拜登政府任內第17次對台軍售，也是目前拜登政府數額最大的一次對台軍售，具體武器包括三套先進地空導彈系統、哨兵雷達系統、123枚增程版中程先進空對空導彈、兩組導彈制導系統、四套多功能信息發布系統等。美國國防安全合作局稱，支持台灣維持可靠的防禦能力，符合美國國家利益，有助於維護台海地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

路透社10月25日報道，美國防安全合作署（DSCA）當日宣布最新對台軍售，包括總價11.6億美元的NASAMS防空導彈系統以及總價8.28億美元的雷達系統。（荷蘭國防部）

外交部則一如既往地反駁說，美國此舉「嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

至於中國將如何「堅決反制」美國這次對台售武，制裁相關的美國企業及其高管是最有可能的選項。今年以來，中國已宣布制裁30多家與售台武器相關的美國軍工企業及其高管，包括貝宜陸上和武器系統公司、聯合技術系統運營公司、洛克希德．馬丁導彈與火控公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、內華達山脈公司、搖杆舵公司等等。

但這些制裁不僅沒能阻止美國繼續向台灣出售武器，而且美國售台武器的數額越來越大、武器性能也越來越先進。

中國一些網絡輿論要求官方採取更嚴厲的措施，不惜與美國徹底翻臉，也要阻止美國對台售武升級。

今年6月，美國政府宣布對台軍售彈簧刀300以及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機。台灣軍事專家分析指出，2款攻擊型無人機可以強化台軍地面部隊的即時精準打擊能力，提升不對稱作戰能力。（維基）

公眾號「秦安戰略」在今日頭條發文稱，美國這次對台軍售是「一個天大的事情」，對兩岸統一是致命性危險，中國有必要宣布啟動依法海空攔截行動，扼殺美國政客的不良企圖。

文章認為，這次美國對台軍售，之所以無法容忍，是因為軍售數額巨大，高達前所未有的20億美元；美國提供的先進地空導彈系統具備自動化偵察、火力分配指揮控制及情報整合功能，將直接增加解放軍空中打擊乃至空降登陸的難度；美國將對澳洲等核心盟國擁有的先進導彈系統出售給台軍，在太平洋範圍內可以聯網使用，實現情報共用，極具威脅性。

秦安戰略認為，鑒於美國對台軍售前所未有的突破性，中國採取突破性的行動是理所當然。具體在行動上，期待對「台獨」頑固分子採取缺席審判，甚至可以判處死刑的做法；對美對台軍售武器實施攔截。

美軍「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統。（Getty Images）

今年7月，秦安戰略曾發文闡述如何攔截美國武器運抵台灣。文章稱，北京可出台一部阻止一切域外勢力向台灣售賣和運送武器的法律，明確規定域外任何勢力向中國主權覆蓋的領土範圍內售賣武器都是損害中國主權的一種侵略行為；中國有權對疑似向台灣運送武器的海上和空中運輸工具進行執法檢查，檢查過程中由被檢查方不配合檢查引起的一系列後果由運送和出售武器的一方全部承擔等。

還有學者建議中國應該對美國售台武器以牙還牙，將中國武器賣給美國的對手。

知名軍事學者王雲飛今年6月發文說，既然美方不顧中方的反對，一再向台灣地區出售武器，那中方能不能針鋒相對，也向那些反美的國家出售武器呢？讓美方也難受，比如向俄羅斯、伊朗、朝鮮、古巴、委內瑞拉，甚至胡塞武裝和哈馬斯等出售武器。

文章稱，中國如果要向相關國家進行軍售，一是要「穩」，綜合考慮利弊得失，考慮清楚之後再付諸行動。二是要「準」，最好就在美方宣布新的對台軍售專案之後，馬上就宣布向他的那些對手國家軍售。這個效果要比事後進行反制要好得多。三也要「狠」，能夠對美國的那些地區代理人形成戰略掣肘。

美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

不過，在目前「美強中弱」以及北京高層仍強調保持「戰略定力」，以發展為第一要務的背景下，如果官方出台法律強力攔截外部武器運抵台灣，顯然會給中美關係帶來巨大衝擊，甚至引發中美直接軍事衝突。因此這種建議不大可能被官方採納。

同樣，中國向美國的對手出售武器不僅導致中美關係繼續惡化，還將導致接受中國武器國家的鄰國與中國關係惡化，損害中國的國際形象和安全利益。不要說向胡塞武裝和哈馬斯出售武器，中國向俄羅斯出口軍民兩用產品就已經引發美國和歐盟的強烈不滿，一些中國公司也因此遭到制裁。

整體上看，目前中國在中美關係中仍處於戰略防禦階段。中國雖然表示要「堅決反制」美國這次售台武器，但反制的措施不至於給中美關係帶來嚴重衝擊。畢竟，中國為了實現現代化目標，現在還是要儘量與美國進行戰略周旋，不會因美國對台售武就出盡底牌，和美國拼個魚死網破。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

