米爾斯海默：台灣對中美至關重要　多極世界的安全競爭恐更激烈

美國知名現實主義國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）近日在接受《環球時報》專訪時指出，中美安全競爭在未來將越來越激烈，而台灣則在雙方的戰略競爭中扮演了關鍵角色。米爾斯海默表示，台灣對於中美兩國而言都有重大戰略意義，美國視其為牽制中國的重要資產，中國則視台灣為神聖不可分割的領土，這使得台灣成為兩國角力的焦點。



現年77歲的米爾斯海默為美國芝加哥大學政治學教授，因其著作《大國政治的悲劇》而廣為人知。他認為，美國與中國這兩個強權之間的競爭無可避免，隨著中國經濟實力的增長，勢必會將經濟力量轉化為軍事力量，這也讓美國對中國的發展感到忌憚。

內媒《環球時報》29日刊出米爾斯海默專訪內容，他指出，隨著蘇聯1991年解體，世界從兩極格局轉變為單極世界，他認為，大約在2017年由單極化進入多極化，美國、中國和俄羅斯成為當前國際政治中的主要大國，而中美兩國的競爭也在此背景下愈加劇烈。

2023年9月11日，著名國際關係學者米爾斯海默在台北出席論壇時指出，最有可能引發台海戰事的政治因素，是台灣宣布獨立。（沈澤瑋攝）

談到台灣問題時，米爾斯海默認為，這是當前美中競爭中的「危險點」。他建議，美國應謹慎行事，盡量保持沈默，因為台灣問題對中國極為敏感，而美國若過度干涉，將可能引發更大的衝突。儘管米爾斯海默承認台灣問題存在風險，但他認為中美雙方在短期內爆發衝突的可能性不高。不過，他提醒未來幾十年內中美關係仍將面臨重大危機，並呼籲兩國領導人屆時能夠做出明智決策，以避免衝突升級。

最後，米爾斯海默展望中美關係發展，預期雙邊的安全競爭不會消失，未來幾十年裡可能會遇到一些重大危機。他希望如果真的發生危機，中美元首能夠採取明智的行動，找到外交解決方案，而不是陷入軍事衝突。「如果中美之間能夠有良好的關係，或者說中國能夠和平發展，那就可以證明我是錯的」。