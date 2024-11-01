康妮襲台｜華航3次降落失敗轉機場惹商務艙客不滿　地勤跪地道歉

颱風「康妮」吹襲台灣，影響到不少航班起降。華航一架航班原定昨日（10月31日）下午降落桃園國際機場，結果試了3次都失敗，最後決定轉降高雄小港。該決定惹來商務艙旅客不滿，更有人目擊地勤人員竟然跪地道歉。對此，華航回應指，員工是以蹲姿靠近旅客說明狀況，並強調一切決定都是以安全為優先考量。



影片顯示，一名商務艙的旅客因班機沒辦法順利降落，對著乘務員發飆。之後，一名身穿白色上衣的華航員工直接跪在旅客面前道歉，讓其他旅客震驚。

爆料網民在社交平台指出：「恭喜你，我是今天CI782的剛剛降落桃機三次失敗，現在在高雄加油等等飛回台北⋯然後商務艙旅客暴走，地勤上來跪地道歉。真佩服他還能發飆，我剛剛連抓嘔吐袋的力氣都沒有了。」

一名商務艙的旅客因班機沒辦法順利降落，對著乘務員發飆。（threads）

一名身穿白色上衣的華航員工直接跪在旅客面前道歉，讓其他旅客震驚。（threads）

報道指，該從越南胡志明市飛往台北的航班原定下午3時34分抵達，但受到颱風「康妮」影響，3度降落桃園機場失敗，遂暫時轉降高雄小港機場，結果引發涉事旅客不滿，大發雷霆。

班機降落高雄後，華航立刻安排旅客轉乘高鐵，或到酒店住一晚，隔天再飛。公司表示，轉降高雄是經過安全考量，至於地勤人員是以蹲姿靠近旅客說明狀況，並指航班降落遇上強風非常危險，遇上颱風影響到旅客行程，也相當無可奈何。

華航回應指，轉降高雄是經過安全考量，地勤人員是以蹲姿靠近旅客說明狀況。（中華航空）

事件亦引起網民熱議，不少人皆不認同跪地的舉措，並批評涉事旅客，「為什麼要跪！！！如果是公司要求或規定要這樣道歉的話，我終生不坐華航。商務艙了不起喔～能平安就已經很感恩了，又不是只有你到達不得目的地，跩個屁」、「完全同意，什麼年代了！今天根本是乘客無理取鬧，連道歉都不需要。聯絡航警，降落後直接帶走就是。而就算是航空公司的問題，不卑不亢道歉就是。維護公司和個人的尊嚴，才能贏得外人的尊重！」