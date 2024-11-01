康妮襲台｜3死超500人傷　孝順仔幫家人買晚餐遭倒塌電線壓頭身亡

超強颱風康妮襲台，造成至少3人死亡，超過200人受傷。南投一名泰國籍女工被倒塌樹木擊中，傷重不治。新北市一名男子在修理鐵皮屋頂時，懷疑不敵強風失足跌落地面死亡。另外，台北一名47歲男子外出幫母親和妹妹買晚餐，遭到倒塌的電線桿擊中死亡，母親含淚悲痛認屍。



大安區咖啡廳的招牌「巨大可頌」被吹到人行道上。（圖/Threads）

信義區新光三越A9店招牌燈牌被康芮強風吹倒，網友笑稱：「A9店心已打烊。」（網絡圖片）

有網民拍到因為風勢過大有一個粉紅色的大球在大陸中間滾動。（網絡圖片）

全台22縣市於10月31日全面停班停課，台北市最大陣風測出達11級，且台北市直至1日上午6時許，共計有3370件災情，其中樹木傾倒就高達1972件。一名47歲的台灣男子颱風天冒著風雨要出門買晚餐給母親、妹妹吃，但才剛出門沒多久，人車就被倒塌的電線桿壓住。

據了解，當時是先有路樹倒塌並壓垮電線桿，整根電線桿倒塌擊中羅姓騎士，導致羅當場被擊中頭部，警消獲報到場立刻進行搶救，但救出時已經頭骨碎裂、臉部嚴重變形，緊急送往醫院救治，最後仍宣告不治。

警方調查，羅姓男子與母親、妹妹住在北市文德路22巷的一棟公寓，平時從事保險業務員的工作，在颱風天停班停課的當晚，要出門買一家三口的晚餐，所以冒著風雨騎車出門，但沒想到才剛出門沒多久，家人就接獲噩耗。

家屬聽聞噩耗趕往醫院，母親見到兒子最後一面當場淚崩，情緒仍無法平復，最後由妹妹配合警方製作筆錄，檢警也將會同，在1日下午相驗羅姓男子遺體，並釐清死因。

颱風侵襲前：

南港CITYLINK「大樹爺爺」。

颱風侵襲後：

南港CITYLINK「大樹爺爺」受到康芮強風侵襲，被吹飛倒在路邊。(threads)

中央災害應變中心統計，全台3死515人受傷，截至31日晚間9時，全台曾停電85萬1272戶，修復74萬6607戶，尚有 10萬4665戶仍停電；停水3萬3658戶，已復水1萬1865戶，停水戶2萬1793戶，預計11月2日中午12時30分完成復水；基地台受損440座，修復119座，待修復321座，預計11月4日全部修復；市話中斷1萬7332戶，已修復6253戶，待修復1萬1079戶。

全台累計災情共6917件，已處理4080件，待處理2837件，各類災情以民生基礎設施2393件及路樹倒塌2310件最多；累計淹水108件，已退水85件，未退水23件，分別是宜蘭縣9件、花蓮縣14件，均為道路積淹水或野溪暴漲及漫淹所致

台鐵東部幹線因為山泥傾瀉，路軌被掩埋，蘇澳新站至花蓮路段停駛，預計到星期六首班車前才能搶通。民航部門預計本地航線中午左右陸續恢復，但全日仍有140班航班取消。