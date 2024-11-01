康妮襲台｜台北2千樹倒　街頭驚見牛角包　華航遣63機組夜奔香港

強烈颱風康妮31日登陸襲台，強風導致台北市約2000處樹倒，儘管北市府環保局、工務局等人員連夜搶救災，仍有不少民眾今（1）日返工途中遭遇不便，另有2所國小考量電力及道路尚未復原，宣布停止實體上課。



儘管康妮颱風行進速度快，在台登陸時間不過半日，但從台灣民眾紛紛將災情照片、影片上傳網絡可見，這次的「風災」確實驚人。

北市信義區百貨招牌掉落

有民眾於臉書社團「爆料公社」發文，表示位於台北市信義區的新光三越「A9」招牌燈箱被風吹倒，橫躺路上，讓不少網民笑翻說「三越變川越」，「A9 在此宣布 我心已打烊 」，也有人以「A9倒了」轉發文，認為百貨在這次風災觸了霉頭。

台北市信義區知名百貨新光三越A9館，燈箱不敵強風肆虐，橫倒路邊。（臉書社團「爆料公社」）

巨大Croissant「離家出走」

不僅如此，31日晚間，正當康妮颱風逐漸出海遠離後，threads、臉書社團也開始熱傳一張照片，只見畫面中有一個「巨大Croissant」流落街頭上，旁邊還有一堆被吹倒的三角錐，在路上格外顯眼。

據發文者指出，巨大可頌「離家出走」地點是在台北市大安區，貼文一出立即引發網民熱議「頌你離開千里之外」「有點可愛（？」「可頌麵包跑了」「突然肚子餓了」，還有人認為看起來像「王蟲」。

風災當晚，台灣網絡熱傳一張大牛角包倒在人行道上，掀起討論。（網絡照片）

小學水泥圍牆遭強風吹垮

同樣受到網民熱烈發傳的一張災後照片，還有台北私立立人國小31日晚間疑似不敵強風，連接校門的水泥圍牆直接碎裂，讓路過與附近民眾都被嚇到，直呼從來沒看過這麼嚴重的災情。據了解，立人國中31日晚間即宣布今日也停課一天，並將期中考試延期，以維護學生安全。

位於台北市安和路上的立人國中小學，校門圍牆竟不敵強風被吹垮，照片傳開後，民眾直道不可思議。（網上照片）

位於台北市安和路上的立人國中小學，校門圍牆竟不敵強風被吹垮，照片傳開後，民眾直道不可思議。（讀者提供）

「沖繩滿了」千人航班轉降香港 華航急調63名機組赴港

受康妮颱風影響，在航空方面，31日有多班要飛抵台灣的客機嘗試降落失敗被迫轉降香港與沖繩等鄰近機場，最遠的一班酷航轉降到新加坡，一部分當晚回台，其他預計今日各航空公司派飛機戴回台灣。

根據台灣民航局數據，受康妮颱風影響，截至31日晚上6點為止，台灣內部航線取消229架次，國際暨兩岸航線取消316架次、延誤15架次，多架班次取消的原因是轉降香港。

另根據媒體報道統計，31日至少有4班華航客機轉降香港，超過1千名旅客將在香港停留等機會起飛，或者過夜。其中一名從日本大阪關西機場準備返台的台灣民眾向《香港01》透露，所乘航班同樣因台灣天候因素，最終轉降香港，並稱因為沖繩那霸機場「已經停滿了」，因此航班次而選擇香港機場轉降。

華航31日晚間22時後，發出內部通知，臨時徵調63位機組員集合飛往香港。（讀者提供）

同時，《香港01》獨家掌握消息，有鑑於31日有多部客機轉降香港，讓千餘乘客滯留香港過夜等待返台，華航31日晚間22時後，緊急應變發出內部通知，臨時徵調63位機組員，集合飛往香港，以便把所有因康妮颱風而轉降班機的旅客載回台灣。