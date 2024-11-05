趙少康神隱一個月突發聲　自曝做手術心臟停3小時後「死而復生」

台灣資深媒體人趙少康近日因健康問題突然消失於公眾視野一個月，長期主持的節目《少康戰情室》也由他人代班，但未透露具體請假原因。周二（5日），趙少康在社交平台發文，揭露他是因心臟問題接受了手術，並分享了手術及康復的經歷。



趙少康在文章中表示，這段時間他並非外出旅遊，而是進行了一生中最大的手術。他提到，近年來量血壓時發現自己的舒張壓偏低，經醫生建議進行心臟超音波檢查，結果顯示他有主動脈擴大和心臟瓣膜不全的情況。雖然他當時沒有明顯不適，但醫生建議他趁身體狀況良好進行手術，以便早日康復。

手術的過程相當複雜，趙少康描述道，手術需要切開整個胸骨，在手術過程中，心臟更會暫時停止三小時，進行人工血管置換和瓣膜更換。他感謝主治醫師的專業，指手術進行得相當順利，並未需要輸血。手術後，他在加護病房觀察兩天，隨後轉至普通病房。

趙少康曾與侯友宜搭擋參選2024年台灣正、副總統選舉。（張鈞凱攝）

趙少康分享表示，主治醫生告訴他，這次心臟手術的難度高達8級，而常見的心臟移植手術則為5級。他形容這次手術如同「死而復生」，在昏迷期間，人生的種種回憶如電影般閃過，讓他思考如何成為一個更好的人，這將是他未來人生的功課。

趙少康1950年11月16日生，為台灣政治人物、媒體企業家、政治評論人，屬國民黨籍。曾任三屆立法委員、兩屆臺北市議員、行政院環境保護署署長。

2023年，趙少康接受侯友宜邀請，擔任國民黨籍台灣副總統參選人，不過今年1月最終落選。