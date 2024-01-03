台軍要求民間簽儲存彈藥支援協定　趙少康：民進黨在準備打仗？

台灣軍方「左營彈藥分庫」公文發函給民間公司、場所，要求民間設施、場地成為軍方作戰區域的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」，引發地方民眾擔心彈藥存放的安全性。台陸軍第四作戰區回應稱，相關規劃僅為作戰區結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事。國民黨副總統候選人趙少康則是質疑，民進黨是在準備打仗了嗎？



國民黨高雄市立委候選人陳美雅2日舉行記者會，指接獲民眾陳情，台灣軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，做為作戰區域的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。

國民黨也跟進表示，絕對支持國防與安全防衛，但此舉已引發地方民眾擔心彈藥存放的安全性，希望相關單位盡速出面與民眾溝通，避免疑慮持續擴大。

台灣陸軍第四作戰區發言人王俊傑2日表示，相關規劃僅為作戰區規劃結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事。

針對蔡英文指「九二共識」、「一中原則」、「一國兩制」為「三位一體」的說法，國民黨副總統候選人趙少康（圖）1月1日下午在電視辯論會回擊：「賴清德、台獨、戰爭」才叫三位一體。（台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨副總統候選人趙少康今（3）日則是直接把砲口對準民進黨，直指台軍方要求彈藥庫附近5公里的民宅地下室、倉庫要囤積彈藥，方便打仗時可以立刻取用彈藥，節省運輸時間。

「民進黨準備在打仗嗎？怎麼跟我們說沒有？不是在準備打仗嗎？」趙少康直言，台灣就是戰場，所以彈藥才要在台灣四處遍布，把軍營附近5公里變成軍火庫，「大家覺得投民進黨不是投戰爭嗎？民進黨口口聲聲說不是、說他才是和平，真是『請鬼拿藥單』」。