台灣大選2024｜直球棄保！趙少康喊「投侯友宜等於投柯文哲」
國民黨總統候選人侯友宜9日在造勢場合喊話，邀請民眾黨總統候選人柯文哲一起團結下架民進黨，若當選總統，將會結合「藍白共治」，要選民集中選票；國民黨副總統候選人趙少康則稱，柯文哲政治宣言提組聯合政府、推動內閣制，因此「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。
對於國民黨選前倒數時刻，鮮明操作棄保，民眾黨總統候選人柯文哲諷「國民黨選到沒步 只剩操作棄保」，並稱「站在『統』那一邊一定不會贏」。
國民黨總統候選人侯友宜9日出席「嘉義出總統」造勢晚會，再度向民眾黨總統候選人柯文哲喊話要組聯合政府、結合藍白共治，國民黨副總統候選人趙少康10日受訪重申，「這是很嚴肅的承諾」，願意與柯文哲、鴻海科技集團創辦人郭台銘共商內閣人事，包括行政院長、副院長等，呼籲選票要集中。
趙少康表示，柯文哲是最早談到聯合政府，也曾講過要推動內閣制，其次就是組聯合政府，他才會說「票投侯友宜就是投給柯文哲」。趙少康強調，柯文哲曾主張的，侯友宜都會做，願意將民眾黨優秀人才納為政府裡面，包括柯文哲，「民眾黨說這是吃豆腐，這怎麼會是吃誰的豆腐？這話不是隨便講的。」
趙少康重申，國民黨就聯合政府一事願意與柯文哲、郭台銘一起共商內閣人事，甚至行政院長、副院長的人選，這是很莊嚴、嚴肅的承諾，力量要集中才能下架民進黨。
對於國民黨的點名與頻頻呼告，柯文哲10日答稱，要政黨輪替、選最好的領導人就是選他，侯友宜的說法「是操作棄保的手法」。
柯文哲表示，最近不管是民進黨或國民黨的文宣，兩黨都打他一個人，他也知道目前的狀況；柯文哲稱，「如果要選最好的領導人就是選柯文哲，如果要選最有機會政黨輪替的，也是選柯文哲」。至於有韓粉（韓國瑜支持者）說「票投柯文哲就是保送賴清德」，柯文哲簡短答道「這不會」。
至於隔山觀「藍白」鬥的民進黨，10日由賴清德競選總部發言人舉行記者會，左打藍、右打白，一方面指責趙少康在辯論會意外拋出將與北京談「外交休兵」，代表國民黨有意將台灣的外交重設成為馬英九時代的「一中外交」，另一方面抨擊柯文哲在外交議題上不斷失言，近日又說出「邦交國歸零也沒關係」，強調若由「藍白」帶領，台灣外交將走向災難。