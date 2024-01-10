台灣大選2024｜直球棄保！趙少康喊「投侯友宜等於投柯文哲」

國民黨總統候選人侯友宜9日在造勢場合喊話，邀請民眾黨總統候選人柯文哲一起團結下架民進黨，若當選總統，將會結合「藍白共治」，要選民集中選票；國民黨副總統候選人趙少康則稱，柯文哲政治宣言提組聯合政府、推動內閣制，因此「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。



對於國民黨選前倒數時刻，鮮明操作棄保，民眾黨總統候選人柯文哲諷「國民黨選到沒步 只剩操作棄保」，並稱「站在『統』那一邊一定不會贏」。



國民黨總統候選人侯友宜9日出席「嘉義出總統」造勢晚會，再度向民眾黨總統候選人柯文哲喊話要組聯合政府、結合藍白共治，國民黨副總統候選人趙少康10日受訪重申，「這是很嚴肅的承諾」，願意與柯文哲、鴻海科技集團創辦人郭台銘共商內閣人事，包括行政院長、副院長等，呼籲選票要集中。

2023年11月23日下午，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘在台北君悅酒店舉行會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

趙少康表示，柯文哲是最早談到聯合政府，也曾講過要推動內閣制，其次就是組聯合政府，他才會說「票投侯友宜就是投給柯文哲」。趙少康強調，柯文哲曾主張的，侯友宜都會做，願意將民眾黨優秀人才納為政府裡面，包括柯文哲，「民眾黨說這是吃豆腐，這怎麼會是吃誰的豆腐？這話不是隨便講的。」

趙少康重申，國民黨就聯合政府一事願意與柯文哲、郭台銘一起共商內閣人事，甚至行政院長、副院長的人選，這是很莊嚴、嚴肅的承諾，力量要集中才能下架民進黨。

國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會。趙少康批評，民進黨沒有治理團隊，就搞「抗中」、「反中」，「老狗玩不出新把戲」，年年都來這一招。（國民黨提供）

對於國民黨的點名與頻頻呼告，柯文哲10日答稱，要政黨輪替、選最好的領導人就是選他，侯友宜的說法「是操作棄保的手法」。

柯文哲表示，最近不管是民進黨或國民黨的文宣，兩黨都打他一個人，他也知道目前的狀況；柯文哲稱，「如果要選最好的領導人就是選柯文哲，如果要選最有機會政黨輪替的，也是選柯文哲」。至於有韓粉（韓國瑜支持者）說「票投柯文哲就是保送賴清德」，柯文哲簡短答道「這不會」。

1月7日晚上近8時半，柯文哲現身造勢大會。（柯文哲競選辦提供）

至於隔山觀「藍白」鬥的民進黨，10日由賴清德競選總部發言人舉行記者會，左打藍、右打白，一方面指責趙少康在辯論會意外拋出將與北京談「外交休兵」，代表國民黨有意將台灣的外交重設成為馬英九時代的「一中外交」，另一方面抨擊柯文哲在外交議題上不斷失言，近日又說出「邦交國歸零也沒關係」，強調若由「藍白」帶領，台灣外交將走向災難。