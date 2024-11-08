特朗普當選對台灣似「惡夢」　日籍學者：希望四年後證明是錯的

日籍學者、今年8月出任台灣清華大學榮譽講座教授的小笠原欣幸周五（8日）在社交媒體上對美國大選結果發表看法，認為共和黨候選人特朗普再度入主白宮，將對台灣構成潛在威脅，並可能改變中美之間的嚇阻結構，使北京在地緣政治上獲得優勢。他指出，儘管有評論認為台灣的重要性不會改變，且可能在中美貿易戰中獲得機會，但特朗普的言論和政策走向仍然令人擔憂。



小笠原欣幸提到，台灣總統賴清德的政府對美國總統大選保持謹慎態度，避免對候選人表態，並強調無論共和黨或民主黨執政，台美關係將持續強化。然而，小笠原指出，特朗普曾多次發表對台灣不利的言論，這與現任總統拜登的支持台灣立場形成鮮明對比。

他特別提到，特朗普曾指控台灣「偷走」美國的晶片生意，並對台灣未支付「保護費」表示不滿。這些言論雖然可能源於誤解，但小笠原擔心，特朗普再次當選，這種輕視台灣的態度可能會轉化為具體政策，對台灣造成壓力。

特朗普輕視台灣的態度可能會轉化為具體政策，對台灣造成壓力。（Reuters）

小笠原還指出，特朗普若要求台灣增加國防支出，可能引發台灣社會的疑慮，並可能動搖台灣的親美立場，這正是北京所期待的局面。他提醒，特朗普政府在第一任期內有多位重視台灣戰略價值的官員，但隨著這些官員的離職，未來的對台政策可能不再有利。

儘管美國輿論普遍對華持警惕態度，小笠原強調，台灣應該關注的是實質提升自身安全的意願。他認為，若美國的影響力持續衰退，將對台灣造成不利影響。

小笠原總結道，特朗普的當選對台灣而言近似於一場「惡夢」，但也有觀點認為中美對立將持續，無論誰當選，台灣的重要性不會降低，甚至可能因此獲得新的機遇。他希望，未來四年內他的悲觀預測能被證明是錯誤的，並呼籲台灣重視未來安全環境的變化。