台灣3歲女童遭男保姆性侵數月　保母夫妻遭廢止執照永不能執業

今年7月，台灣一名在桃園的父母將女童送到台南給嫲嫲照顧，嫲嫲2022年底再給一對皆有保母執照的夫妻托育，到今年9月發現女童下體出現紅腫，詢問時她才吐露遭到保母丈夫性侵。



台南市議員盧崑福質詢時播放陳情者女童嫲嫲與保母的錄音，對方承認丈夫涉性侵並道歉。



台南市議員盧崑福11月7日在市議會質詢上揭發一起兒童性侵案。

台南3歲女童遭男保母性侵數月

台南市議員盧崑福11月7日在市議會質詢上揭發一起兒童性侵案。據了解，女童原本跟父母居住在桃園，因為父母忙於工作，無力照顧。女童從去年開始周一到周五交給台南一對保母夫妻全日托，周末假日由嫲嫲帶回家裡照顧。直到今年7月，嫲嫲發現女童下體出現紅腫不適，女童因不舒服半夜還會不時哀號，一開始以為是尿布摩擦私處導致，但帶去醫院看診，醫生表示尿布不可能摩擦到下體內部。

後來詢問女童發現，男保母曾用手、嘴性侵犯其下體，而且保母在與女童嫲嫲對話錄音中也坦承性侵女童。

3歲女童遭到男保姆性侵。（資料圖片）

針對保母涉性侵女童事件，台南市政府社會局表示，涉案男保母將廢止執照、永不能執業，依法嚴懲，全案台南地檢署也同步偵辦中。

社會局表示，獲報後立即要求該托育人員立即暫停新收托，並協助轉托其他幼童，已全數轉托完成。目前警局已完成初步調查，並函轉台南地檢協助偵辦中，社會局將依《兒童及少年褔利與權益保障法》第 26-1 條規定，嚴懲並廢止其托育人員登記。

台灣衛生福利部保護服務司統計2022年「性侵害案件被害人年齡與兩造關係交叉統計」顯示，對0到6歲幼兒侵害前五名依序為直系親屬、同學、其他、旁系親屬及手足，故可見兒童性侵害，多為「熟識成人」所為，可知實際上家人親屬，或是看起來和善的叔叔或阿姨，都有可能成爲虐待、暴力、性侵的主要加害者。