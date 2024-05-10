上海九旬老人遭保姆虐待兼轉走200萬　一審判返還全部錢款及利息

上海一名九旬老人由於兒子與兒媳常年定居在國外，便請了一名保姆照顧自己，詎料自己與丈夫共計200萬元（人民幣．下同）的養老金竟遭對方偷偷轉走。案件5月8日於上海黃浦區人民法院一審判決，保姆蔣某珍被判應將錢款全部返還並支付相應的利息。



2023年6月，九旬老人盧德麟在網上發布影片稱，由於兒子與兒媳常年定居在國外，她便請了50多歲的蔣某珍作為保姆，照顧自己與老伴沈宗禮的日常起居。然而，蔣女經常對她進行呵斥、推搡等虐待行為，還分多次轉走她與丈夫共計200萬元的養老錢。

據兒媳沈艾倫提供的起訴書，盧德麟今年94歲，與沈宗禮育有一子沈某，後者長期定居國外。因患脊髓炎，盧德麟胸部及以下身體完全癱瘓；沈宗禮則患有眼疾，一隻眼睛已失明，另一隻視力僅剩0.25。兩老生活均不能自理，於是在鄰居介紹下，於2019年下半年請蔣某珍作為住家保姆，全職照顧夫妻倆的日常生活，其工資從起初的6000元一路漲到1.2萬元。

起訴書稱，2020年至2022年三年間，老人兒子沈某因疫情原因無法回國，盧德麟夫妻的日常生活完全依賴蔣某珍照料。然而，蔣某珍以疫情期間照顧沈宗禮為由，向其索要「救命錢」、「養老錢」等共計200萬元，同時還對盧德麟進行持續性的虐待。

蔣女經常對老人進行呵斥、推搡等虐待行為。（白鹿）

2023年2月28日，回國探望父母的沈某通過查詢銀行賬戶明細發現，沈宗禮在2022年8月22日、2023年2月7日分別向保姆蔣某珍轉賬100萬元，共計200萬元，而盧德麟對此毫不知情。

盧德麟和兒子要求蔣某珍返還200萬元，但後者拒絕返還。之後，沈宗禮還寫下一份《證明》，證明其自願將200萬元贈送給蔣某珍，但該《證明》僅有沈某禮一人的簽字。對此，律師表示，夫妻一方的贈與行為無效。

轉賬記錄。（上游新聞）

案件4月中旬開庭審理，兒媳沈艾倫介紹，蔣某珍在提交證據時，當庭表示涉案200萬已花了，其中100萬元用來買房，另外100萬未說明具體用途。

5月8日，上海黃浦區人民法院對該案作出一審判決，確認被告沈宗禮將200萬元錢款贈與被告蔣某珍的行為無效，蔣某珍應將錢款全部返還並支付相應的利息。

收到判決結果後，沈艾倫表示欣慰，但強調一審勝訴只是第一步。她透露，一審開庭時，蔣某珍曾表示確認收到200萬元，但並不同意原告全部訴請，故認為她可能會上訴，「接下來的審判及執行才是重中之重」。

盧德麟（右）與律師。（大象新聞）

沈艾倫又指，這200萬元對兩老十分重要，是他們的養老錢。未來，若他們帶兩老出國，兩老一旦生病則需要高昂的醫療費；而如果他們回國照顧父母，則需要放棄高額的年薪，也需要一大筆錢來安頓。

沈還表示，兩老一直希望把養老錢要回來後，從中拿出一部分作為「老人幫扶基金」。而待民事訴訟結束後，他們還將追究蔣某珍的刑事責任。