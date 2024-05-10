小貓咪因1理由被判安樂死　新主人救下牠後才發現：牠是溫柔保姆

網友@Julia Stuller 一直都很想收養一隻貓，當她去收容所看貓的時候，注意到了小貓「Callie」，這隻貓已經因為極具攻擊性而被認定為不適合領養放在了安樂死名單裏。



但網友對牠一見鍾情，還是領養了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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將Callie帶回家後，網友發現牠真的敏感且攻擊性強，對家人和環境哪哪都不放心。

網友沒有生氣，反而很心疼，她想知道為什麼會這樣。

於是，經過多番調查才知道Callie曾經生過兩個小貓，但孩子出生沒幾天就夭折了，此後牠性情大變。

貓咪也有感情，也會悲傷。網友希望能幫助Callie，便和丈夫又收養了兩隻小奶貓，希望能撫平牠的傷痛。

沒想到這個舉動真的幫助到了Callie，牠很喜歡兩隻小奶貓，性格也變得平和了起來。

後來，網友發現自己懷孕了。

Callie特別開心，經常守護在網友身邊，還呼嚕踩奶。等到孩子出生後，Callie又成為了寶寶最忠誠的玩伴。

或許這就是雙向奔赴吧，網友救下了Callie，而Callie竭盡喵生來守護家人~

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