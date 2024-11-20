美國會委員會建議修法　讓台灣享有「北約+」軍售待遇

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）於11月19日向國會提交年度報告，提出多項涉及台灣的重大建議，包括修訂《武器出口管制法》，將台灣提升至與「北約+」（NATO Plus）成員國相同的軍售待遇，並成立「台灣盟友基金」，以鞏固台灣的國際支持。此舉被視為進一步強化台美安全合作的重要一步。



USCC在其超過700頁的年度報告中建議，應將台灣的軍售待遇提高至日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭等「北約+」成員國的水平。根據現行規定，對台軍售超過1400萬美元須獲國會批准，若採用「北約+」待遇，門檻將提高至2500萬美元，並簡化對台灣的出口管制程序。

此外，報告建議成立「台灣盟友基金」，每年向與台灣有正式外交關係的國家提供外援，單一國家最多可獲撥款總額的15%。與台灣斷交的國家將無資格獲得該基金支持。

USCC報告還指出，台灣仍是中美衝突的潛在熱點，北京當局對台灣採取包括資訊戰及武力威脅在內的多重手段，試圖達成統一目標。同時，報告認為，賴清德的當選可能加劇北京對台施壓，並增加中美之間的誤判風險。

美國國防部前官員薛瑞福表示，將台灣納入「北約+」待遇，將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，有助於提升台灣的防禦能力，應對解放軍2027年實現侵台能力的目標。

報告最後提及，台灣在全球先進半導體生產中的關鍵角色，任何半導體供應鏈的中斷都將對全球經濟及美國國家安全產生深遠影響。