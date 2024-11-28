CPTPP｜外媒指台灣與大陸入會申請被擱置　台行政院回應

跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP）成員國本週在加拿大舉行執行委員會年度大會，據外媒11月27日報道，會議將暫擱置北京與台灣入會申請。對此，台灣行政院28日回應道，將靜候執委會年度大會結束後的聯合聲明，目前沒有進一步評論。民進黨立法院黨團則表示，若報道屬實，黨團表達遺憾，但強調希望還有機會，政府的努力也不會停止。



政治新聞網站《政治報》（Politico）歐洲版引述消息人士報道，會議代表團將迴避有關北京和台灣成員資格的政治敏感決定，透過延遲對入會申請的決定，避開棘手兩岸政治問題。

中國大陸與台灣分別於2021年9月16日和22日正式申請加入CPTPP，此後烏克蘭、烏拉圭、哥斯達黎加、厄瓜多爾和印尼也提出申請。消息人士指，哥斯達黎加有望成為這些申請地區之中的領跑者。

對於台灣如何因應可能的情勢，行政院發言人李慧芝28日回應，台灣對於加入CPTPP已經做好準備，也遵守奧克蘭三原則，藉以符合CPTPP高標準，已透過多邊跟單邊的架構來推展入會進度。

李慧芝稱，根據往例，CPTPP執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，政院將靜候狀況明朗，目前沒有進一步評論。據悉，CPTPP「奧克蘭三原則」，是指新成員欲加入CPTPP時，必須符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。

另一方面，民進黨團幹事長吳思瑤代表民進黨團表示，就目前所揭露的資訊，台灣很有可能再次因為政治因素被阻卻在外，如果是如此，黨團表達遺憾。

吳思瑤表示，台灣加入CPTPP的各項資格，包括應當履行的國際條約、所該遵守的貿易協議規定，政府均超前部署並已達標，且受到所有成員肯定，但如果台灣做足準備，做到標準之上的努力，還受制於政治因素無法入會，當然表達遺憾，希望還是有機會，政府的努力也不會停止。