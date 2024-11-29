CPTPP年會落幕兩岸入會案皆被擱置　台行政院籲摒棄政治考量

跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP）執行委員會年會在加拿大溫哥華落幕，主席國加拿大宣布，哥斯達黎加將成為下一個準會員國，至於中國大陸和台灣的申請入會申請案則雙雙遭到推遲。對於台灣因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論，台行政院經貿談判辦公室周五（29日）表示，政府深感遺憾與失望，呼籲相關工作不應有政治考量。



加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布，哥斯達黎加率先符合「奧克蘭原則」，即達到協定高標準規範、有歷來遵守貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員共識決同意，因此將成立工作小組進一步推進其申請案。而更早遞出申請案的中國大陸和台灣，案件雙雙遭到推遲。

在記者會上，有媒體提及台灣乃經貿績優生，符合所有高標準規範，受到很多學者專家肯定，今次是否受到「一個中國」政策影響而被擱置。對此，伍鳳儀未正面回答，但特別強調需要有所有成員國共識，並稱加拿大一個中國政策立場並未改變。

對於台灣未能獲得設立工作小組，積極推動台灣加入CPTPP的加拿大台裔企業家、全球台灣醫衛總會（GTMA）加拿大全球衛生協會副會長高鈞彥感到遺憾，但指結果不令人意外，因都是北京打壓的關係。他又指，明年度是澳洲擔任主席國，台灣還有機會。

在台灣，行政院經貿談判辦公室表示，對於CPTPP執委會的決議，政府深感遺憾與失望，再次呼籲CPTPP成員國早日成立台灣入會工作小組，不應有政治考量。

經貿辦又表示，CPTPP成員國對於台灣符合CPTPP高標準以及各項努力，均表認同與肯定，同時強調「共識」為台灣加入CPTPP的關鍵，因此為爭取成員國早日達成共識，成立台灣入會工作小組，政府將持續強化與各CPTPP成員國實質經貿往來。