陸生言論惹議　訪團赴台大遭學生抗議：「這裏不是中國台北」

馬英九基金會邀請陸生團赴台交流，日前，有陸生團學生受訪稱祝賀「中國台北隊」在世界棒球12強賽奪冠，結果引發爭議。周二（3日），陸生團到訪台灣大學時遭遇抗議，抗議學生手持看板高喊「這裏不是中國台北」、「我們要平等交流」等。而馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應稱，交流目的是要互相包容，且兩岸用語不同，「真的覺得不要去霸凌一個小女生」。



馬英九基金會邀請中國七間大學師生訪問團到台參訪、交流，由清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運乒乓球金牌選手馬龍、射擊金牌選手楊倩隨團。陸生團在11月27日抵台，周二上午到訪台灣大學。

現場擠滿歡迎馬龍到來的球迷。（聯合報）

現場擠滿歡迎馬龍到來的球迷。（聯合報）

陸生團原先預定上午10時抵達現場，後延後10分鐘抵達。現場擠滿歡迎馬龍到來的球迷，但另一側、社會科學院一樓，則有大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裏不是中國台北」、「中國同學來交流」、「我們要平等交流」、「台大學生愛自由」、「支持中國民主化」、「平反六四天安門事件」、「支持香港民主自由」等，陸生團從抗議列隊旁邊走過。台大校長陳文章、社會科學院長張佑宗一度到場跟抗議學生了解。

抗議活動發起人、台大社會科學院齊姓學生向中央社表示，行動由不同學系學生自發參與，強調大家都是熱愛民主自由人權的學生，希望可以與對岸同學展開民主交流，也想要分享中國大陸一直沒能討論的民主自由人權。他表示，希望透過交流，讓對岸同學將訊息帶回去；強調交流應該建立在對等尊重與開放上，而不是一言堂，讓對岸同學「亂說他想說的」，例如「台灣不是中國台北」。

大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裡不是中國台北」等。（聯合報）

大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裡不是中國台北」等。（聯合報）

大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裡不是中國台北」等。（聯合報）

大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裡不是中國台北」等。（聯合報）

另一名張姓學生則批評，主辦單位不公平開放其他學生參與有關活動，還說這比較是參訪性質。他為整體趨於樣板化、公式化，沒有平等地讓每個台灣大學學生都有參與機會感到可惜。

日前，陸生團參訪台中洲際棒球場，上海復旦大學學生宋思瑤於受訪時脫口而出，祝賀「中國台北隊」獲得世界冠軍，言論引發民進黨立委吳思瑤等人質疑是「統戰」。

蕭旭岑批評民進黨政客霸凌。（聯合報）

對於台大生抗議，蕭旭岑事後表示，台灣是個多元自由的地方，每個人都可以表達自己的意見，包含涉事上海復旦的女同學，說出「習慣的話」，也是一種表達的自由。針對「中國台北隊」的說法，蕭旭岑再度說明，法律與憲法中其實有各種講法，且兩岸用語不同，有關同學沒有惡意，且重點在祝福，結果卻遭民進黨政客霸凌。

蕭旭岑進一步稱，前總統蔡英文與總統賴清德所講的「中華民國台灣」就是「中國台灣」，因「中華民國」就是「中國」，如果不能忍受「中國台北」，就請賴清德收回有關講法，「所以我真的覺得不要去霸凌一個小女生，民進黨也太孬了吧？」