回應陸生團訪台　陸委會：不可能搭舞台給有敵意的人統戰

應馬英九文教基金會邀請，北京大學黨委書記郝平擬於7月15日至23日率北大、清華等5所大陸高校36名師生赴台交流。周三（19日），陸委會主委邱太三在立法院答覆立委質詢時表示，他對台灣民主有信心，但不可能搭舞台給對台灣有敵意的人進行統戰，並強調只要沒有統戰跟政治意圖，就會朝向健康有序交流角度來進行。而對於綠委批陸生團是統戰團，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這是污辱台灣人智慧。



邱太三表示，一開始有所謂的學校黨委書記帶隊，但校園不該有政治力的介入。他不是對台灣民主沒有信心，而是不可能配合對岸的統戰、不可能搭一個舞台給對台灣有敵意的人進行統戰，況且其對台灣民主有信心，這是兩件事情。他又強調，當大家都不希望政黨進入校園時，怎麼可能同意對岸有政黨色彩的人進入台灣校園，這是基本原則。行政院院長陳建仁則補充道，邱太三是對中共黨委書記沒信心。

另一方面，幾名陸生受訪時提到「兩岸同根同源」，民進黨立委賴瑞隆批評訪問團是「統戰團」。對此，蕭旭岑回應指，把他們講中華文化的事情講成是統戰，是污辱台灣人的智慧，並認為民進黨立委已經黔驢技窮，「如果你說不是同根同源，難道你是荷蘭人嗎？你是美國人嗎？」。

陸生團日前參訪中國文化大學，對於文大校方在歡迎海報上寫「歡迎馬英九先生、郝平先生」，未提到前總統頭銜，引發輿論關注，蕭旭岑表示，郝平這團到哪裏都是稱馬總統或是馬前總統，「我們也稱他為郝書記」。3月，馬英九赴大陸祭祖交流時說了中華民國，民進黨或親綠媒體都沒有辦法說什麼，結果此時在這些小細節做文章，他覺得沒有引起什麼效果，也不值得一駁。