馬英九陸生團涉違規　陸委會：將行政處分

馬英九基金會邀請陸生團訪台，但一名復旦大學的女生卻在祝賀台灣奪得棒球12強冠軍時以「中國台北隊」稱之，引起爭議。周三（4日）上午，陸委會主委邱垂正表示，該團涉及違反大陸人士來台的許可辦法，陸委會將邀集主管機關，依照既有機制來進一步做行政方面的處分。



邱垂正提到，原本是推動對等、尊嚴、健康有序的兩岸交流，在相互尊重、充分交流之下，希望能讓兩岸關係注入一些善意，然而這次馬英九基金會邀請的陸生團在台灣引起了一些爭議。對此，他們非常遺憾。他又指，該團可能涉及違反大陸人士來台的許可辦法，以及馬英九基金會在行前就有一個書面聲明的內容，但可能沒有遵守。

邱垂正進一步指，將邀集相關主管機關，依照許可辦法還有既有的行政程序，就搜集到的資訊來加以處理。針對可能有很多涉及到矮化台灣，或是原本承諾的不發表活動之外的政治性言論與宣傳，這部分所造成的社會不安，陸委會深表遺憾，後續也會依照既有的機制來進一步做行政方面的處分。

日前陸生團訪問台大時遭大批學生抗議，他們手持看板高喊「這裏不是中國台北」等。（聯合報）

此前，復旦大學女學生宋思瑤接受台媒採訪時祝賀台灣奪得棒球12強世界冠軍，但她以「中國台北隊」來稱呼，還指「一起為祖國在棒球領域努力」，引發爭議。事後，陸委會表示，陸生不妥言論傷害了台灣人民感情，主辦單位馬英九基金會應適時對民眾說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應指出，兩岸用語本來就不一樣，強調復旦女學生並沒有惡意，還指蔡英文跟賴清德講的中華民國台灣，就是中國台灣，因為中華民國就是中國，「如果真的覺得中國台灣這四個字不能忍受，是不是叫賴清德收回中華民國台灣呢？」