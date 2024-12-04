瓊瑤逝世｜不要死後哀榮　曾叮囑後事從簡：儘速火化採取花葬方式

12月4日，台灣知名作家瓊瑤在淡水家中輕生亡，享壽86歲。而在2017年，她曾在臉書公開一封給兒子與兒媳的信，交代身後事，希望後輩別不捨她離去，呼籲大家別被「生死」給框住。



2017年，瓊瑤在臉書發布一封公開信給兒子、兒媳，當時她列出5大點叮囑後輩們，希望葬禮從簡。分別是「不要用任何宗教的方式來悼念我」、「將我儘速火化成灰，採取花葬的方式」、「不發訃聞、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可｣、「不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯」、「我不要「死後哀榮」！後事越快結束越好，不要超過一星期。」

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瓊瑤也在離世前（12月3日）完成訣別文章，今日下午由秘書淑玲代為發表在社交平台。她希望大家「不要哭，不要傷心，不要為我難過。」自己已經「翩然」的去了。她寫道「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」，但她也告訴年輕人「不要放棄生命」。