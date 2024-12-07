美智庫調查：若北京發動「武統」　73%美國人支持正式承認台灣

列根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）周五（5日）公布最新的「列根國防調查」（Reagan National Defense Survey）顯示，若中國大陸對台灣發動「武統」，73%的美國人支持正式承認台灣為獨立國家，較去年上升1個百分點。調查於11月8日至14日進行，訪問了全美2510名成年人。



調查顯示，在美國總統大選結束不久後，無論黨派，民眾對美國應在全球舞台上扮演領導角色的看法依然堅定，並認為美國需以強大的軍事力量來確保和平。

「列根國防調查」指出，隨著中國大陸加大對台灣的施壓，美國民眾普遍支持透過外交、經濟和軍事措施來加強台灣的防衛，並嚇阻中國大陸。61%的受訪者支持在台灣附近地區持續增加美軍部署，55%則支持增加對台軍售。

在支持美國對台灣自治的公開表態及對中國大陸實施經濟制裁的議題上，民眾也展現出強烈的共識，分別獲得64%和65%的支持。此外，78%的受訪者贊成建立包括美國、台灣、日本、澳洲、韓國及印度等國家的區域防禦聯盟。

調查還發現，若中國大陸發動侵略，73%的受訪者表示支持正式承認台灣獨立；66%贊成對中國大陸實施經濟制裁；58%支持美國軍事資產在區域內的部署；56%則贊同向台灣提供更多軍事裝備。

超過半數（51%）的受訪者支持設立禁航區，包括能夠擊落大陸戰機的措施；而約48%的受訪者支持美軍協防台灣，這些意見同樣在不同黨派民眾間獲得廣泛共識。