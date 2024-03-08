兩會．涉台｜｢武統沒有時間表｣　分析：北京正以和平方式改變現狀

十四屆全國人大二次會議3月5日上午開幕，國務院總理李強發表任內首份《政府工作報告》，涉台內容提及要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，重申一中、九二共識、反台獨等，唯今年報告中，「統一」前不再前綴「和平」二字引台灣政學界關注。



台灣學者剖析，將中國軍費增加與涉台內容缺少「和平」二字連結在一起是過度解讀，強調北京對台政策延續性高，頻對台出招是測試政府也試探國際反應，「北京正用和平方式改變現狀，台灣政府強調『維持和平現狀』將面臨壓力」。



台灣政治大學國際關係研究中心6日舉辦「解析2024年中共全國兩會」座談會。 政大東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢表示，涉台內容向來不是國務院政府工作報告重點；今年報告提及涉台內容屬「四平八穩」，該說的都說了，較不一樣的是，今年報告沒有提去年對台工作成果，政協常委會工作報告沒有提及今年要做什麼。

王信賢指出，部分意見將解放軍軍費支出增幅7.2%與今年報告較去年少一個「和平」連結在一起，暗示中共對台動武可能性，「這是過度解讀」。

王信賢認為，今年李強《政府工作報告》沒有提到「和平統一」，實際上其是被拆開來說，「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」，若要達成和平發展目標，卻又要和平統一以外作法，這樣前後不通。王信賢強調，「統一有時間表，武統沒有時間表」，而且武統取決於美中關係。

2024年3月6日，習近平出席全國政協14屆二次會議的民革、科技、環境資源界別委員聯組會時提及兩岸，聲稱要「壯大反獨促統力量」、共同推進中國「和平統一」進程。（香港01）

王信賢表示，民進黨勝出總統大選後，北京持續對台出招，先提民進黨勝選不代表台灣主流民意，後又有瑙魯與台灣斷交、M503航路更動、否認廈金海域禁限制水域等動作，北京持續用事務性議題推進戰略目標，對台接下來將是「做得多、說得少」。

王信賢指稱，北京推陳這些對台手段有兩個目的，一個是測試5月20日新任總統就職演說前，台灣政府交接期間如何回應，以了解5月20日以後，台灣會怎麼應對兩岸；另一個是測試國際反應，倘若M503航路更動後，頻繁使用這個路線的韓國、日本也沒有意見，事情就是這樣子定了，「簡單來說，北京是步步逼近切香腸」。

2018年初，因應北京單方面啟用M503航線，台灣IDF戰機或全年進駐馬公機場。（聯合新聞網）

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文表示，中共對台政策延續性高，除了偶發性回應外，整體方向不會改變，如果只是策略性、戰術性改變， 不代表大結構會改變。

寇健文強調，北京對台政策延續性很強，正對台步步逼近，「想要積小勝為大勝，以量變帶動質變」。寇健文認為，如果台灣一直想的是「何時攻台動武」，這個思考方式有缺漏，北京正用和平方式改變現狀，台灣政府強調「維持和平現狀」將面臨壓力。