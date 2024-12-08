20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍　長相、姓名被公開

12月7日，柬埔寨茶膠省巴提縣發生一起槍擊案件。一名台灣男子在街頭持槍連開了71槍。台媒報道稱，台男在柬埔寨犯案被逮的事件層出不窮，包含販毒和走私，今年至今幾乎每個月都有台灣男子犯案被公開長相。



20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍。（柬中時報）

據《柬中時報》，一名20歲台灣男子蔡嘉佑（音譯，Cai Jia You），7日凌晨，手持西格&紹爾版短槍，在巴提縣街頭連轟71槍，最終被當地警方逮捕。

當地警方透露，目前尚不清楚蔡男在深夜開槍的具體動機，案件仍在進一步調查中。嫌犯已被移送至當地警察局，後續將按照相關法律程序處理。

台男柬埔寨犯罪多：每個月都有人被公開長相

《柬中時報》報道，8月5日上午10點40分，柬埔寨内政部禁毒局配合金邊警方，分別在金邊市桑園區和萬景崗區進行突擊檢查，並逮捕了一名31歲台灣籍嫌疑人（TSENG CHIH HSIANG）。此次行動中，警方共繳獲了18公斤的氯胺酮（K粉）。

31歲台灣男持毒柬埔寨被捕。（柬中時報）

今年6月，柬埔寨警方破獲145公斤氯胺酮的毒品案，共逮捕5人，其中包含3名台灣人、1名中國人、1名日本人，檢察官決定以販賣毒品及洗錢罪起訴5人，五個人也都被公布長相姓名。