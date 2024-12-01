女星險遭好友騙去柬埔寨　過程讓人心寒：即便是閨密也要保持批判

獲封「最美魚販」的台灣女星劉心語近日分享自身遇見的驚險經歷，提醒眾人要保持警惕，她透露曾有位女生朋友提議到外地旅行，起初計劃是去日本，不料，對方後來改口提出去柬埔寨，她婉拒後竟被封鎖，最後才得知是專門誘拐女生去柬埔寨。



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劉心語日前在臉書發文，提到之前有位女性朋友約她去日本進行「閨密之旅」，她當時覺得提議不錯，不料，該友人一週後突然改變計畫，提議改去柬埔寨，她當下感到奇怪，但因為並不想去那邊玩，於是便拒絕邀約，沒想到，對方竟然惱羞成怒，直接把她封鎖，讓她感到非常困惑。

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劉心語事後才得知，該為友人其實是專門誘拐女生去柬埔寨，她更是指出，若是有人抵達當地，護照就會被收走，並發生許多可怕的事情；她也不忘提醒眾人：

「要保護好自己。」



直言即便是閨密之間也要保持批判性思考能力，不要輕易相信別人的邀約。

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此文發布後，許多網友紛紛留言，直呼：

「太可怕了！」

「還好聰明避開了！」

「請小心謹慎囉！」



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也有人提醒說道：

「有可能是詐騙集團！」



對此，劉心語則回應：

「她是檯面上的人欸！所以我很不敢相信！但我對那個地方沒興趣，沒去成真的是萬幸！」



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