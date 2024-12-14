三名台灣一貫道信徒廣東遭逮捕最重恐判無期　陸委會：儘早放人

大陸國台辦12月13日下午證實，台灣三名一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」於10月被廣東公安逮捕。據台媒報道，三名被捕信徒平均年齡70多歲，被關押在珠海看守所，家人十分擔憂心。據大陸《刑法》規定，涉犯該罪最重可以處以無期徒刑。



對此，台灣陸委會表示，台灣政府要求陸方必須儘早釋放回台，並保障當事人合法權益，妥善保障當事人身安全。



國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

台灣海基會秘書長羅文嘉13日稱，約在10月10日前後，大陸公安闖入民宅並逮捕民眾事件，其中3人為台灣一貫道信徒，大概平均年齡70多歲，據了解，他們是過去陪當地人讀一貫道經書。

國台辦13日以書面向媒體證實，經了解，台灣居民周某、江某、謝某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。目前3人均已聘請律師。有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益。

《東森新媒體ETtoday》報道，3名失聯的一貫道台灣人，傳出目前關押在珠海看守所，由於年紀都很大，並且有慢性病史，關於藥物方面供給目前家屬沒有提出協助，不過對於長者安全十分憂慮。

台灣海基會秘書長羅文嘉出席。（台灣海基會提供）

台灣陸委會稱，有許多宗教人士在這一年來在大陸被捕，「中共這一年來已多次對我方赴赴陸之宗教界人士，非法逮捕、拘禁、處罰，台灣民眾應該認清，在中共的體制下，中國大陸沒有宗教自由。」

陸委會又指，「中共只會假借宗教交流之名，對台統戰滲透，絕不樂意台灣宗教人士在中國大陸宣揚傳教。陸委會再次呼籲，我方宗教人士赴陸請三思，不要再嘗試以身涉險。」

三人最重恐被判無期徒刑

台灣海基會強調，一貫道是合法宗教組織，「何來邪道會門，在台信眾也有數百萬，難不成這些信眾都是邪道組織成員，請對岸尊重宗教信仰自由，維護台灣國民人身安全，儘速釋放這三位長者。」

據大陸法律，「組織、利用會道門破壞法律實施罪」規範於大陸刑法第三百條，「組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施，，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」，情節特別嚴重可處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

大陸律師解釋稱，「會道門」是「封建迷信活動組織」的總稱，如在大陸曾經出現的一貫道、九宮道、哥老會、先天道、後天道等組織。「邪教組織」則是指冒用宗教、氣功或者以其他名義建立，神化、鼓吹首要分子，利用製造、散布迷信邪說等手段蠱惑、蒙騙他人，發展、控制成員，危害社會的非法組織。