號稱「地表最強」 美國軍售首批38輛M1A2T坦克運抵台灣
撰文：林芷瑩
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台灣向美國採購108輛號稱「地表最強」的M1A2T坦克，首批38輛昨日（15日）已運抵台灣，今日（16日）凌晨分四批運送至新竹湖口營區。
《中時新聞網》報道，為防止坦克曝光，台方在疑似卸載作業的位置，以兩層貨櫃圍成一個封閉區域，再將以帆布包覆的M1A2T坦克吊掛至拖板車上。
2019年，美國政府向台灣出售108輛M1A2T坦克，總額20億美元（折合約155億港元）。台灣預計，坦克將於2024年至2026年、分3批運抵台灣，分別為38輛、42輛、28輛。
美國軍售台灣的M1A2T戰車，其中「T」代表TAIWAN，即「台灣特規版」。M1A2T坦克被指是「地表最強坦克」，其主要武器是口徑120公厘的戰車砲，並且配備獵殲系統，射擊後可即時搜索下一個目標，提升接戰效率，同時其也擁有複合式裝甲。
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