上海副市長華源抵台遇抗議　陸委會拒內媒入台：都是黨宣單位

上海副市長華源率團出席台北—上海雙城論壇，於今（16）日中午抵達台北松山機場，受到台北市政府官員歡迎，但場外卻聚集了抗議人士，現場氣氛緊張。另一方面，針對上海市台辦主任金梅及9名上海記者被拒入台，台灣陸委會強調，「中共媒體都是黨的宣傳單位」，與新聞自由無關。



華源抵台 兩派團體機場抗議對峙

綜合台媒報道，華源16日中午12時40分抵台，由台北市副市長林奕華等人迎接。現場有獨派團體「台灣國」與統派團體「統促黨」聚集抗議與歡迎華源，但雙方距離行走路線較遠，未發生衝突。警方部署約85名警力維持秩序。據報道，一名男子持擴音器抗議「台灣國」，被警方帶離，場面一度混亂。

台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（台北市政府提供）

同時，包含新黨、中華統一促進黨組成上海同鄉會到場接機，表達支持，但整個過程華源未對記者提問作任何回應，隨後搭乘專車前往晶華酒店。

陸委會拒上海9記者訪台 定調黨宣單位

針對上海訪團成員中，上海市台辦主任金梅及9名上海記者被拒來台一事，台灣陸委會發布新聞稿表示，金梅拒絕與陸委會或海基會會面溝通，而中共媒體均屬黨的宣傳單位，無涉新聞自由。

台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（台北市政府提供）

陸委會指出，本次雙城論壇的參與人員，依照「關聯性、專業性與必要性」原則審查，並根據兩岸交流現況與中共文攻武嚇等背景，審慎決定不核准相關人員訪台。陸委會強調，當前台灣已有8家陸媒駐點記者共12人，可充分進行論壇採訪，不影響媒體報道需求。

據了解，本次雙城論壇採取「三不一低調」原則，包括不接受媒體專訪、全程保持低調等，旨在降低敏感性與政治爭議。陸委會呼籲相關人士不要惡意放話，破壞交流氛圍，並表示政府的兩岸政策依舊以促進健康有序交流為核心。