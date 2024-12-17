雙城論壇｜華源宣布推動上海居民赴台團隊遊　為疫後首市

2024上海台北城市論壇（下稱雙城論壇）今日（17日）在台灣台北舉行。今年主題為「智能治理 永續未來」，兩市將簽署有關交流合作備忘錄。當日，上海副市長華源在台北的雙城論壇宣布，將推動上海居民赴台團隊遊，為疫後首個大陸城市宣布恢復陸客團赴台遊。



雙城論壇上午9時於晶華酒店舉行，先由兩市副市長林奕華、華源發表開幕致詞，進行主題演講，雙方會簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。之後由台北市長蔣萬安作結語致詞。

華源致詞時表示，上海台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，也是合作共贏的14年。自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。他自己第一次來到台北，因為來參加雙城論壇，心中就多了一份親切，多了一份親近。也相信很多兩市的民眾也和自己一樣，多年來的攜手共進當中，彼此共同話題更多了，發展理念也更接近。

華源誠摯邀請廣大台北市民、台胞多到上海走走，也希望上海市民多來台灣、台北看看。為此，他表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。他堅信兩市政府和市民共同努力，雙城論壇會取得更多實在成效。

華源又指出過去雙城論壇成果。包括合作領域日益拓展，兩市已經累計簽署了45項交流合作的備忘錄，持續推動經濟教育、醫療、環保等領域的務實合作。特別是在去年兩市簽署的綠能永續會展行銷、羽毛球運動等合作協議已經得到了積極的落實，有力促進了兩市多領域的交流互動與融合發展。

上海副市長華源。（ETtoday）

然後是合作成效持續的深化，企業投資不斷加碼。目前已經有包括台北企業在內的2.3萬家的台企落戶上海，深耕上海，經貿合作走深走實。單在上個月有22家台企精彩亮相。第七屆進博會，文化交流精彩紛呈。上海花燈已經連續10年參加了台北的登記。上海的龍舟隊也在台北同台競技。

再來人員的往來更加密切，今年從上海口岸到訪大陸的台胞已經超過了50萬人次，其中台灣青年有20多萬人次，還有近10萬台胞是首次來到大陸，「兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，越走越近，越走越親」。

華源又提到，上海市台灣同胞投資權益的保護規定、上海惠台55條等法規政策正在加快落實，很高興地看到廣大台胞在滬投資得到更好發展，也有許多台胞都已把上海作為心目當中的第二家鄉。

華源指出，上海與台北同為現代化的大都市，城市的數字化轉型，綠色低碳轉型，精細化治理等方面，都是兩市面臨的共同的話題，衷心的希望雙方能夠以此次雙城論壇為契機，進一步深化在交通、水務、醫療、生態、文化等領域的多元務實的合作，形成更多的合作成果，以此更好地促進兩市互利共贏發展。也期待兩岸的業內人士在深入研討的基礎上，凝聚更多的共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧和力量。

雙城論壇上午9時於晶華酒店舉行。（聯合報）

台北市副市長林奕華致詞時，則多次強調雙城論壇作為兩岸對話的機制，彌補現今兩岸關係不足，如今戰勝病毒恢復實體舉辦，也相信不久將來，政治寒冬也將遠離，「讓和平穩定、互近互惠的交流從雙城擴展到台海兩岸」。

值得一提的是，除了北市府提供禮物給到場貴賓外，每位貴賓席上還有一包由上海方贈送的棕色文件包，內有一本「2024版台胞服務手冊」，內容提到上海概覽、涉台政務指南、就學、就業、居住出行等服務指南，介紹台胞赴上海投資、合作、交流等。