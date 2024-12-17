雙城論壇｜蔣萬安：兩岸多一點和平的橄欖枝　少一點衝突的酸葡萄

2024上海台北城市論壇（下稱雙城論壇）今日（17日）在台灣台北舉行，今年主題為「智能治理 永續未來」，兩市簽署有關交流合作備忘錄。台北市長蔣萬安作結語致詞時向兩岸領導人喊話，稱要「多一點對話，少一點對峙」、「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」、「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。



蔣萬安表示，雙城論壇的意義，不僅僅在於城市間的觀摩交流，還有他向來強調的「雙城好、兩岸好」，並重申和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得負重前行。

他提到，這次上海的貴賓經過一些波折來到台北，「這真是不容易的一場論壇」，而不容易的地方在，無論兩岸情勢如何變化，雙城論壇都已經走過了15年，維持15年地方事務性的交流，這絕不是理所當然的容易。

台北市長蔣萬安昨晚（16日）在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源（左）等人，雙方握手致意。（聯合報）

蔣又回憶15年前，他還在美國擔任律師，15年後，他已是台北市市長，也變成三個孩子的父親。15年的時光，不僅僅是他個人生涯變化，對兩岸來說，這也同樣經歷了各種曲折、蜿蜒，但無論如何，台北與上海這兩座城市一起做到了讓雙城論壇持續至今，不曾因為疫情而停辦，不曾因為兩岸氛圍的變化而停辦。他常說，越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好。這份信念，他始終不變。

對於兩岸局勢，蔣萬安稱，他身為民選的北市市長，必須對海峽兩岸的和平與否，緊張與否，發展與否，提出懇切的期待，也提出三點，就是兩岸應多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。很多人認為大時代的宿命，會箝制個人的命運，但他堅信個人、甚至兩座城市全力以赴，有機會扭轉大時代的命運走向。

華源宣布推動上海居民赴台團隊遊。（ETtoday）

稍早時，上海副市長華源發表開幕致詞，誠摯邀請廣大台北市民、台胞多到上海走走，也希望上海市民多來台灣、台北看看。為此，他表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。他堅信兩市政府和市民共同努力，雙城論壇會取得更多實在成效。

然而，台交通部至今未核准陸客團。對此，蔣萬安表示，只要對台北市或全台灣各地整體觀光產業發展，能帶動商業活絡、消費刺激，他們都樂見。