雙城論壇｜上海宣布推動團客遊台　交通部歡迎：望陸解除政治限制

在昨日（17日）舉行的台北上海雙城論壇上，上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。針對此消息，台灣交通部長陳世凱今日（18日）表示，交通部一向歡迎陸客來台，並希望大陸能夠解除政治上的限制。



今日，立法院交通委員會邀請陳世凱、觀光署署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫，針對「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告並接受質詢。會前，陳世凱對媒體表示，台灣非常歡迎陸客，並期望大陸方面能解除相關限制。他指出，台灣旅客前往大陸旅遊相對方便，希望大陸觀光客也能自由來台。

陳世凱強調，因政治因素導致陸客無法來台，實在令人遺憾，並呼籲大陸若願意開放，台灣會全力歡迎。此外，對於是否解除赴大陸旅遊的禁團令，陳世凱表示過去已釋出多項善意，但大陸方面尚未解除對台旅客的限制，這將持續進行雙方的滾動檢討。

上海副市長華源。（ETtoday）

雙城論壇昨日上午9時於晶華酒店舉行，華源致詞時表示，上海台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，也是合作共贏的14年。自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。他自己第一次來到台北，因為來參加雙城論壇，心中就多了一份親切，多了一份親近。也相信很多兩市的民眾也和自己一樣，多年來的攜手共進當中，彼此共同話題更多了，發展理念也更接近。

華源誠摯邀請廣大台北市民、台胞多到上海走走，也希望上海市民多來台灣、台北看看。為此，他表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。他堅信兩市政府和市民共同努力，雙城論壇會取得更多實在成效。