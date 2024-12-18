上海喊推團客遊台　台灣陸委會提3條件：不附政治條件才歡迎

雙城論壇12月17日於台北市舉行，上海市副市長華源在致詞中宣布，上海將積極推動居民赴台團隊旅遊，並強調台北市必將納入旅遊行程。對此，台灣陸委會表示，台灣政府歡迎陸客訪台觀光的立場不變，但強調需符合健康有序交流及台灣人安全前提，並提出三大條件。



台灣陸委會於今（18）日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑回應。他指出，台灣政府對於推動兩岸健康有序交流、恢復觀光旅遊政策一向開放，但列舉北京近期措施，如公布「懲獨22條」及無理逮捕3名超過70歲台灣一貫道道親，已引發台灣人赴中國大陸人身安全疑慮。梁文傑呼籲北京官方應盡快放人，否則將對兩岸交流造成巨大障礙。

台北市長蔣萬安2023年赴上海參加雙城論壇，由上海市副市長華源（右）接機。（台北市政府提供）

此外，梁文傑提到，上海市副市長的談話僅屬地方意向性表態，是否能成為政策仍需待文旅部正式公告。他重申，只要陸方不以政治目的設限、不附加條件、不隨時脅迫叫停，台灣政府都歡迎陸客訪台，並已於去年8月完成相關規劃。

梁文傑強調，兩岸觀光的安全與品質是核心關切事項，並建議由台旅會與海旅會進行溝通，確保未來的恢復交流能順利執行。他表示，台灣政府已做好準備，隨時可因應相關政策變化。