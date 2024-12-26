內地學生P圖偽造入台證　小紅書「教戰守則」傳授造假秘笈

馬來西亞自去年12月對中國實施免簽政策後，台灣移民部門發現有不肖人士在社群平台小紅書上分享教戰守則，教導篡改就學證明文件，企圖從第三地取得赴台觀光許可，引發台灣內部關注。



綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，馬來西亞免簽政策推行至2026年底，吸引大量內地遊客入境，但同時也增加犯罪風險，包括詐騙與假冒學生身份申請入台的案件層出不窮。一名熟悉簽證申請流程的仲介業者指出，有內地學生透過專業修圖技術篡改在學證明，再透過仲介將文件提交至台灣駐馬來西亞代表處。

該業者引用署名「神奇的瑞秋」的內地網民在小紅書的留言：「我在讀證明的日期就是P（修圖）的」，證實此類作法在內地網絡社群間廣為流傳，甚至有網民表示將嘗試此方式取得入台證。

大陸游客台灣自由行個人旅遊需要辦理的「大陸居民往來台灣通行證」及台灣頒發的「入台證」。（視覺中國）

報道引述台灣駐馬來西亞移民官員說法指出，自2023年9月台灣恢復第三地陸籍人士申請入台觀光許可後，駐外單位陸續發現申請案中存在偽造文件的情況。相關申請者被要求提供包括在學證明、註冊繳費憑證及工作在職證明等文件，疑似造假者需進一步接受面談審核。

台灣移民官員提醒，內地申請者切勿僥倖，以為透過P圖或偽造文件能順利取得入台證；一經查獲，可能面臨最重5年的入境管制，並被取消出境許可。

根據台灣現行《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》，內地人士在申請過程中如作虛偽陳述或提供偽造資料，將遭撤銷許可，甚至面臨禁申再入台的懲罰。