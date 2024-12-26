柯文哲遭求刑28年｜民眾黨：主席沒有第二人選　轟賴清德政治追殺

台北地方檢察署偵辦京華城弊案與政治獻金案，今（26）日以涉嫌收賄、圖利、侵佔、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲，求處28年6個月刑期。對此，民眾黨下午召開緊急國際記者會，強烈批評起訴為政治追殺，並堅信柯文哲清白，強調黨內「只有柯文哲能領導民眾黨」。



民眾黨黨主席柯文哲遭北院裁定羈押禁見後，立刻被專車送往土城看守所。（ETtoday）

民眾黨：堅信柯文哲不會貪污

綜合《中央社》、《ETtoday》等台媒報道，民眾黨緊急應變小組召集人林富男在記者會中指出，北檢經過4個月偵查未能查出金流，卻拼湊證據起訴柯文哲，形同濫權行為。他強調，柯文哲不是愛錢之人，也不會貪污受賄，認為此案是「台灣民主最黑暗的一天」。

林富男表示，柯文哲是台灣369萬公民支持的總統候選人，針對柯文哲的政治迫害，等於是在追殺369萬人的意志。他指控賴清德政府配合司法機關與媒體對柯文哲進行抹黑，堅信柯文哲會被無保請回。

2024台灣大選總統辯論會於12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

黨內全力支持柯文哲：無代理主席計劃

針對外界對民眾黨領導權的關注，林富男明確表示，民眾黨沒有代理主席問題，中央委員會即便收到柯文哲的辭職信函，也將不予接受，強調「我們一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百繼續領導民眾黨，主席沒有第二人選」。

民眾黨秘書長周榆修及多名黨籍立委亦出席記者會，指出北檢起訴書漏洞百出，並質疑整個案件是政治操作的一環。中評會主委李偉華表示，該會將以獨立調查為準，不會因起訴書的內容輕易對柯文哲進行黨內懲處。

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籲公開審理 還柯文哲清白

民眾黨在記者會上宣布「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」行動，呼籲司法透明審理此案。林富男形容，這不僅是關押柯文哲，更是關押369萬公民的期待與意志，並再三強調柯文哲的清白。

目前柯文哲仍處於羈押狀態，北檢求刑的嚴厲態度引發外界議論。民眾黨此前已多次表態力挺柯文哲，表示將等待其無罪回歸黨內領導職位。