柯文哲再准保釋　保證金加碼到7000萬台幣　戴電子腳鐐及限制居住

台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，被依收賄、公益侵佔等罪起訴，台北地方法院12月27日裁定以3,000萬新台幣保釋，檢方不服並對柯文哲、威京集團主席沈慶京等4名被告提出抗告。高等法院周日（29日）裁定抗告成功，撤銷原審裁定。台北地方法院同日重開羈押庭，深夜裁定柯文哲准以7,000萬元新台幣交保，並須受電子監控。 另他重申，願一星期內會請辭民眾黨主席。



圖為2024年12月29日，台北地方法院重開羈押庭，台北市議員應曉薇（中）抵法院應訊。（聯合報圖片）

稱父親病危或只餘一兩個月

柯文哲最新獲准予7,000萬元台幣保證金（包含此前已提交的3,000萬元台幣），並限制居住，及限制出境、出海8個月，並應遵守下列事項：接受電子腳鐐等科技設備監控；除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。柯文哲如未能於12月30日下午5時前交保，應予羈押。

北院是於周日下午重開羈押庭，柯文哲在庭上稱，他願意增加保金，可以拿房子抵押，請法官給點時間，應該幾千萬元台幣沒有問題；如果施以電子監控，他沒有意見。但父親病危，生命可能只剩一、二個月，他隨時得赴新竹。

圖為2024年12月29日，台北地方法院重開羈押庭，台北市長辦公室主任李文宗（右）在律師陪同下抵法院應訊。（聯合報圖片）

此前3000萬元保證金由黃國昌借出

柯又稱，本來不知道3,000萬元保證金的來源，後來聽妻子陳佩琪說明，才知道是向民眾黨立委黃國昌借的、免收利息，他打算翌天去銀行領錢還給黃國昌。

柯文哲重申，他不會逃亡，因他跑掉民眾黨就會倒。至於妻子陳佩琪與子女想出境，這是由於他們想避開紛擾，他個人並沒此想法。

圖為2024年12月29日，台北地方法院重開羈押庭，威京集團主席沈慶京坐著輪椅抵法院應訊。（聯合報圖片）

其餘3人亦准保釋 沈慶京保金加碼至1億新台幣

其餘3名被告亦再度獲准交保，分別為：威京集團主席沈慶京保證金增至1億元新台幣、當中包括此前已交的4,000萬元台幣；國民黨台北市議員應曉薇增至3,000萬元新台幣，含此前已交的1,500萬元新台幣保證金；以及前台北市長辦公室主任李文宗准以2,000萬元保釋，他此前已交付1,000萬元新台幣。