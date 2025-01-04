新年首位訪陸的台灣地方首長　台東縣長率30人赴北京談農產銷陸

台東縣長饒慶鈴1月4日至9日將率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸，行程包括北京與上海，預料將向陸方談及釋迦擴大輸陸事宜，是2025年，台灣首位地方首長率團訪問大陸。



值得關注的是，國台辦向駐北京台媒宣布，4日該辦領導將會見「台灣人士」。因此有謠傳，是台東縣長饒慶鈴。饒慶鈴未正面回應僅表示，此行將會行銷農產品，同時去了解銷售的釋迦通路有無再加強的部分。



饒慶鈴說，這個行程去年前就排定，目的是再為台東釋迦行銷，順便了解銷售大陸地區的釋迦，有無地方需要再加強改進，這樣才能讓更多釋迦或其他農產品的銷售量提升，這對台東農產是好事加一，她和縣府團隊是去解決和了解問題，不是製造問題，外界應該多鼓勵與祝福。



台灣釋迦。（資料圖片）

台媒指，饒慶鈴一行4日前往北京，5日辦理農產業推廣活動，6日參訪知名商場及企業；7日前往上海、與當地企業等拜會交流，8日進行企業參訪交流，9日返回台灣。

據了解，中國大陸在2021年9月20日，以檢驗到有害生物為由，無預警宣布禁止台灣產釋迦（香港、大陸都稱「番荔枝」）輸入。直到2023年6月20日，陸方重新開放符合品質改善之釋迦進口。然而，大陸於2024年9月25日起，停止對台灣釋迦等34項農產品的免徵進口關稅政策。

2023年台東縣長饒慶鈴受訪表示，希望能順利地將番荔枝輸出到中國大陸。（影片截圖）

台東鳳梨釋迦受2023年颱風及大陸關稅提高影響，外銷大陸明顯減少。不過台東縣政府指出，近期的好消息是，大陸通過新註冊台東3家包裝廠及1367筆果園，截至目前，台東計有40家包裝廠及2655筆果園，於產季時可順利外銷大陸。