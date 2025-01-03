試卷通篇簡體字、教師名片印｢中國台灣省｣　2台高校教師不獲續聘

周四（2日），台灣高雄科技大學被爆出期末試卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」等，教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。對此，高科大緊急召開會議，宣布下學期不再續聘涉事兩名教師。



捲入事件的是高科大水產養殖系，期末試卷被發現通篇為簡體字，一名學生將試卷上傳至社交平台Threads後引發熱議。

對此，校方表示，此系「動物組織學」無繁體中文教科書，授課老師一時不察，直接引用了中國大陸教科書內練習試題作為試卷。校方緊急召開會議，表示已檢討考題適切性及考試公平性，因簡體字考卷事件，涉事的兼課教師已向系上表達下學期起不兼課，系教評也決議下學期不再續聘該師。

高科大水產養殖系期末試卷被發現通篇為簡體字。（Threads）

另一方面，有網友貼出該校化學工程與材料工程系的兼任副教授陳俊六的名片，顯示印有「通訊處：中國台灣省高雄市……」部分，並表示「名片上老師都說自己是中國台灣省了，還有什麼好意外」，引起爭議。

化材系系友會會長、高雄科大兼任教師陳俊六的名片。

對此，校方原表態名片為個人意願行為，尊重個人言論自由行為。但後續聲明則指出，該校友為化材系及環安系兼任教師，下學期均無排課，也會循校內程序確認不再續聘。高科大會以此案為戒，再次向專兼任教師宣導維護台灣尊嚴的必要性，行為或文書應確保台灣的立場。

同校翻譯課內容亦被爆出為通篇簡體字。（Threads）

此外，此前有網民分享校內英文系試題，試卷中的「漢語語法錯誤」考題也全為簡體字，並稱自己向老師反映後，老師僅回答「你就當成另一種語言就好了」。對此，校方回應，網民分享的英文題目為應英系翻譯課上課教材，非試卷；翻譯牽涉多國語言互翻，包括可能面臨簡體中文的案例；校方尊重老師課程設計與規劃，但建議仍盡量以繁體中文為佳。