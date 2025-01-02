野生馬騮仔誤闖動物園黑猩猩區「遭圍毆殘虐至死」　恐怖畫面曝光

台灣高雄壽山動物園驚傳淒厲尖叫聲！有民眾直擊有野生獼猴誤闖黑猩猩園區，黑猩猩們受到驚嚇，當場抓住獼猴開始圍毆重捶，獼猴還被抓起反覆摔打奄奄一息。



畫面曝光後引起網友熱議，目擊者表示：

更扯的是，黑猩猩後續疑似做出確認獼猴是否有死亡的動作，發現還有呼吸就繼續攻擊。

對此，壽山動物園表示，園區保育員於當下立刻將黑猩猩以食物引誘收入內舍，並將獼猴屍體帶走，後續經保育員安撫觀察，猩猩並無激烈暴躁行為。

一頭野生獼猴誤闖台灣高雄壽山動物園黑猩猩園區，當場遭多隻黑猩猩圍毆至死。（Threads）

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據了解，昨日（1日）有民眾在社交平台thread上發出畫面，只見在壽山動物園內的3隻黑猩猩圍著誤闖的獼猴反覆重捶，模樣十分生氣，而被毆打的獼猴也發出淒厲尖叫。過程中猩猩還抓住獼猴尾巴狂甩，像抹布一樣往地上摔打。

目擊民眾表示，當時才剛被獼猴襲擊試圖搶走手中袋子，下秒就看見恐怖畫面，而且黑猩猩還確認獼猴是否還有氣息，若沒死亡就繼續攻擊。

據了解，該隻遭到毆打的野生獼猴，疑似是誤闖園區導致驚擾黑猩猩才遭攻擊，而這並非是首次案例，2023年12月也有獼猴誤闖遭到撲殺。當時一群野生獼猴在圍欄上追逐嬉戲時，一隻小獼猴不慎掉入展區內，遭母獅撲上叼走，並在遊客面前啃咬起幼猴，被發現時幼猴已無生命跡象。

對此，壽山動物園表示，1日上午約9點半左右，有1隻野生台灣獼猴誤闖黑猩猩展場，因黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，故該隻獼猴遭黑猩猩群體攻擊死亡。園區保育員於當下立刻將黑猩猩以食物引誘收入內舍，並將獼猴屍體帶走，經人員檢視展場無異狀後，將黑猩猩重新放展，並投餵食物安撫，後續放展後觀察猩猩並無有激烈暴躁行為。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】