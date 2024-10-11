台女為阻女伴侶醉駕「肉身趴車頭」　遭對方無視高速踩油門釀悲劇

台灣桃園36歲林姓女房仲與同事出遊宜蘭，帶著39歲的伴侶張姓女子。



二人昨晚原本歡快飲酒，張女喝完竟打算酒駕再去買酒，林女為勸阻伴侶，肉身趴在車輛引擎蓋上，張女不顧繼續開車，導致林女被甩飛後傷重致死。目前台灣警方朝涉犯公共危險罪嫌偵辦。

林女肉身趴在車輛引擎蓋上，張女不顧繼續開車（《聯合新聞網》提供）

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據悉，林女與張女正在交往，林在桃園擔任房仲，日前和6、7名同事到宜蘭遊玩，也帶上伴侶；昨傍晚6時許，一行人在礁溪某間民宿喝完酒，張女意猶未盡，想開車去買酒，林女反對酒駕，2人爭執後張坐上汽車發動，林女則整個人趴上引擎蓋，意圖肉身阻止。

張女仍然踩下油門加速駛出，從宜6鄉道彎出，開進191縣道，在191縣道上甩飛林女，摔落地面；張女停下車察看，發現林女疑似失去呼吸心跳，才知釀下大禍，其他同行友人也到現場，趕緊報警。

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台灣警方和消防趕到後先行急救（《聯合新聞網》提供）

台灣警方對張女實施酒測，酒測值每公升0.68毫克，超過法規標準（《聯合新聞網》提供）

台灣警方和消防趕到後先行急救，隨後將林女送往礁溪杏和醫院，再轉陽明交大附設醫院，中間一度恢復呼吸心跳，最後仍宣告不治；警方對張女實施酒測，酒測值每公升0.68毫克，超過法規標準。

台灣警方將全案送請宜蘭地檢署偵辦。據了解，張女承認酒駕等犯行，林女全身有幾處擦挫傷，但頭部等要害沒有明顯嚴重外傷，檢方初步相驗無法判斷確切死因，細節待進一步釐清。

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