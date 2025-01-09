上海學者訪台　陸委會證實互動：了解兩岸具體存在問題

美國新任總統特朗普即將上任，正當中美台關係進入新局之際，上海涉台研究領域的兩位重要學者嚴安林與盛九元近日訪台進行學術交流。對此，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑9日證實，陸委會與這些學者安排互動，並強調「交流互動是好事情」，但具體討論內容則未透露。



嚴安林是上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長，盛九元則是上海交通大學台灣研究中心主任。兩人長期專注涉台研究，於1月5日至10日以上海海峽兩岸研究會訪團身份訪台，期間與國策研究院、亞太和平研究基金會等台灣學術界進行座談交流，也傳出台灣陸委會邀請會面。

上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林。（網絡照片）

台媒《聯合報》報道，對於兩位學者的來訪，梁文傑9日表示，「他們確實來台灣」，並認為兩岸智庫交流有助於增進相互理解，「我們也是樂見」。至於陸委會是否與兩人見面，梁文傑強調，「我們會作適當的安排」，但針對具體討論內容，僅稱「不過我想大家可能都會了解到說，兩岸之間的一些具體存在的問題。」

梁文傑補充，疫情結束後兩岸交流逐步恢復，去年就有超過300名陸方校長、副校長層級人員來台研修，另有超過2000名陸生抵台交換，所有陸方來台情況，陸委會都有掌握。

台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

針對媒體報道座談活動，國策研究院9日表示，7日已於官網公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，並強調座談純屬學術性交流與意見交換，討論範圍涵蓋兩岸關係、美中關係及國際經貿情勢等議題，並非「密會」。國策研究院進一步澄清，其運營經費完全來自民間企業捐助，並非政府或政黨智庫。

梁文傑最後表示，對於兩岸交流互動，陸委會的立場是正面支持，「交流互動就是好事情」。