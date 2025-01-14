台灣虎航年終獎金起飛　平均12.8個月再加薪4%刷新業內紀錄

隨著疫後旅遊需求強勁復蘇，航空業績屢創新高。台灣虎航今（14）日上午召開董事會，拍板2024年年終獎金方案，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下台灣航空業最高紀錄。同時，今年薪資調幅也維持每人平均4%加固定額新台幣3000元，再次刷新台灣航空業調薪幅度之最。



台媒《聯合報》報道，台灣虎航表示，公司2024年營運績效大幅超越2023年，反映全體員工的辛勤付出和高度凝聚力。根據此次董事會決議，年終獎金依據員工年度績效進行分配，平均發放12.8個月，最高可達17.4個月，遠超去年的平均10.8個月，等於員工每工作1個月可領2個月薪資。綜合近2年獎金發放數據，每位員工已抱回平均23.6個月薪資。

台灣虎航。（聯合報）

台灣虎航指出，作為台灣首家上市的廉航公司，自去年掛牌以來股價表現亮眼，多次領漲航空股。去年11月，公司已提前發放3個月薪資加定額新台幣2萬元的年中獎金。本次年終獎金方案公布後，員工薪資帳戶也已即時入帳。

台灣虎航強調，企業邁入第11年，航點覆蓋日本、韓國、澳門、泰國及越南等主要市場，過去近3年克服疫情帶來的挑戰，展現出韌性和靈活應變能力。在邊境解封後，迅速恢復營運並取得卓越績效。