德國漢莎航空擬招1萬名員工　疫情期間裁員逾3萬人

德國漢莎航空集團（Lufthansa Group）周三（1月8日）公布聲明，2025年計劃招聘約1萬名員工，包括2000多名空服員、約800名飛行員和1400多名地勤人員等。一半以上都將在德國進行招聘。這是自疫情裁員3萬人之後，該集團進一步闊充人手。



為了轉虧為盈、增加效率，集團旗下核心品牌漢莎航空（Lufthansa Airlines）2025年將招聘約1200人，主要集中在運營方面，且低於2024年新招人數。

圖為2024年3月7日，漢莎航空（Lufthansa ）飛機停在德國法蘭克福機場。（REUTERS/ Kai Pfaffenbach/ File Photo）

集團旗下奧地利航空（Austrian Airlines）和歐洲之翼航空（Eurowings）則將各招聘約700名員工。

過去3年內，集團已聘請了超過3萬名新員工。集團董事會成員尼格曼（Michael Niggemann）表示，去年1年內招聘了1.3萬多名員工。

漢莎航空集團表示，目前在全球90多個國家擁有超過10萬名員工。