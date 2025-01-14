《海派甜心》男星李威修行避世多年　捲北市精舍命案重回大眾視野

台北市大安區一處精舍去年發生命案，52歲蔡姓女信徒離奇身亡，全身多處瘀青，生前近台幣百萬元存款也遭提領，引發外界高度關注。台北地方檢察署依涉嫌殺人、過失致死等罪嫌，聲押精舍吳姓住持及2名信徒獲准，並拘提知名暢銷作家王薀到案。檢方以傷害致死罪嫌將王羈押禁見。而近10年早已淡出影視圈的藝人李威，近日遭北檢以證人身分約談，雖訊後請回，只是沒想到重回大眾視野，竟是牽涉駭人聽聞的台北市精舍命案。



台媒《中時新聞網》報道，根據檢警調查，事件發生於去年7月24日颱風天，精舍報案指蔡女猝死。當天蔡女與吳姓住持及李姓、姜姓信徒討論佛法時發生爭執，李男憤怒之下將蔡女帶出門淋雨。隨後，蔡女由住持等人帶回精舍，最終被通報死亡。

警方從王姓作家住處查扣手機、筆記型電腦、隨身硬碟、筆記本等證物，訊後依殺人罪嫌移送北檢偵辦。（警方提供）

檢警相驗遺體後發現，蔡女死因為「橫紋肌溶解症」，遺體多處瘀青，疑似遭到虐打，並非住持所稱的自虐行為。警方調閱監視器畫面，發現蔡女疑似被膠帶綑綁於推車上，從約1公里外的茶室運回精舍。此外，蔡女的存款帳戶內近百萬元在事發前被提領一空，姜姓信徒辯稱此為幫忙提領，但說法遭檢警質疑。

全案擴大偵辦後，檢警本月7日兵分多路查緝精舍相關處所，拘提王薀到案，並查扣手機、筆記型電腦等物證。據了解，王薀本名王江鎮，為知名暢銷作家，檢警懷疑他為幕後藏鏡人，涉嫌教唆信徒對蔡女施暴。

楊丞琳（中）與羅志祥（左）、李威（右）合作拍攝《海派甜心》演惡女，一改甜美形象。（VCG）

根據報道，王薀的修行弟子中包括早年因《海派甜心》、《吐司男之吻》等偶像劇走紅的藝人李威。近年來，李威已淡出演藝圈，專注經營茶具副業及修研佛法。北檢14日第兩度約談李威，以釐清案情，訊後請回。