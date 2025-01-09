湖南研究生遭室友投毒亡案今日開庭　疑犯當庭認投毒但指未殺人

據此前報道，湘潭大學25歲男性研究生疑被投毒，於2024年4月13日因多器官衰竭死亡，其27歲室友有作案嫌疑。



《極目新聞》消息，今日（1月9日）上午9時，該案件在湘潭市中級人民法院公開開庭審理，公訴機關起訴周某某故意殺人罪，量刑建議為死刑。被告當庭承認網購並向麥片中投放秋水仙鹼。



內媒《極目新聞》引述參與庭審的知情人士消息稱，公訴機關起訴周某某故意殺人罪，量刑建議為死刑。

據報道，公訴機關舉證證明，被害人張某某是因急性秋水仙鹼中毒致使多器官衰竭死亡。周某某網購高純度秋水仙鹼，投入另一室友的麥片中。其動機系與舍友因瑣事產生矛盾。被害人食用麥片入院後，周某某多次否認投毒。應以故意殺人罪追究其刑事責任，建議量刑為死刑。

《新京報》報道指，周某某的投毒對象本是另一室友小鍾（化名），張某某因與小鍾有分享零食的習慣，誤食被投毒的麥片。

在法庭上，被告人周某某當庭認罪認罰，承認網購並向麥片中投放秋水仙鹼。但表示自己不是故意殺人，投放秋水仙鹼是為檢測藥性，為自己製作痛風藥物。之所以被害人住院後多次否認投毒行為是因為害怕和恐懼。

周某某表示，希望通過陳述事實獲得家屬諒解。其辯護人也請求法院依法從寬處理，建議死刑緩刑兩年。中午12時許，湘潭市中級人民法院宣布一審休庭，經合議庭合議後審判。